ตรังจัดว่ายน้ำตรัง สวิมมิง แชมเปี้ยนชิพ 2026 ตอกย้ำภาพลักษณ์เมืองกีฬา

เมื่อ 18 ก.ค.69 เวลา นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันว่ายน้ำรายการ “TRANG SWIMMING CHAMPIONSHIP ประจำปี 2569” โดยมี ส่วนราชการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ปกครอง และทัพนักกีฬาว่ายน้ำจากทั่วประเทศเข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) อำเภอเมืองตรัง
นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า การแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายการเป็นเมืองกีฬา (Sports City) ของจังหวัดตรังอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักกีฬาว่ายน้ำทั้งในจังหวัดตรังและจากจังหวัดต่างๆ ได้มาประลองฝีมือ ทดสอบสมรรถภาพ และพัฒนาทักษะการว่ายน้ำภายใต้มาตรฐานการแข่งขันที่เป็นสากล เพื่อก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในอนาคต
"จังหวัดตรังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนากีฬาว่ายน้ำ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของกีฬาประเภทอื่น ๆ การจัดการแข่งขันรายการ TRANG SWIMMING CHAMPIONSHIP ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนหันมาสนใจการออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการสร้างประสบการณ์และเวทีการแข่งขันที่เข้มข้นให้กับนักกีฬา ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นว่าเวทีนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างนักกีฬาว่ายน้ำรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดและประเทศชาติสร้างชื่อเสียงต่อไปในอนาคต" ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าว
สำหรับการแข่งขัน “TRANG SWIMMING CHAMPIONSHIP 2026” ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักกีฬาว่ายน้ำจากชมรมและสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยเป็นจำนวนมาก โดยแบ่งรุ่นอายุการแข่งขันอย่างชัดเจนตามมาตรฐานสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ซึ่งบรรยากาศภายในสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) เต็มไปด้วยความคึกคักจากกองเชียร์และผู้ปกครองที่มาร่วมให้กำลังใจนักกีฬาตลอดทั้งวัน
ทั้งนี้ จังหวัดตรังยังคงเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและกิจกรรมเชิงท่องเที่ยว (Sports Tourism) เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ ผ่านการจัดการแข่งขันกีฬารายการสำคัญอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้จังหวัดตรังเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาที่สมบูรณ์แบบของภาคใต้ต่อไป