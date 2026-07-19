กกท. เตือนทัพเอเชียนเกมส์ไทยระวังโด๊ป ลุยให้ความรู้ต่อเนื่อง ป้องกันดีกว่าแก้ไข

กกท. เตือนทัพนักกีฬาไทย ระมัดระวังเรื่องสารต้องห้ามก่อนลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 เดินหน้าอบรมให้ความรู้กับสมาคมกีฬาและนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง แนะแนวทางการป้องกันตั้งแต่ต้น ดีกว่ามาแก้ไขในภายหลัง พร้อมชวนคนไทยรอเชียร์ผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง T SPORTS 7 เป็นหลัก และพันธมิตรช่องอื่น ๆ
ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดเตรียมเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ล่าสุด การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้เตือนนักกีฬาไทยให้ระมัดระวังเรื่องสารต้องห้ามในช่วงก่อนการแข่งขัน โดยมีการอบรมให้ความรู้กับสมาคมกีฬาและนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ในปีนี้ กกท. ดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารต้องห้ามให้กับทุกสมาคมกีฬาและนักกีฬาอย่างต่อเนื่องก่อนการเข้าร่วมมหกรรมกีฬารายการต่างๆ รวมถึงได้มีการแนะแนวทางในการป้องกันดีกว่าไปแก้ไขในภายหลัง เพราะเรื่องนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในเวทีกีฬาระดับสากล จึงอยากให้มีการป้องกันตั้งแต่แรก
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ เชื่อว่าทัพนักกีฬาไทยจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสารต้องห้าม ด้วยทุกฝ่ายได้เตรียมการป้องกันอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะเรื่องความผิดพลาดทางเทคนิคที่คาดไม่ถึง ซึ่งเชื่อว่าไม่มีนักกีฬาคนใดที่เจตนา แต่อาจเป็นเรื่องการรับประทานอาหารหรือยาที่สามารถจะเกิดความผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ
“กกท. ได้เน้นย้ำให้นักกีฬาระมัดระวังเรื่องสารต้องห้าม เพราะเป็นประเด็นสำคัญ ซึ่ง กกท. ได้มีการอบรม เผยแพร่ความรู้มาโดยตลอด ส่วนการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency หรือ WADA) จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาสุ่มตรวจสารต้องห้ามได้ตลอดเวลา”
ดร.ก้องศักด กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ขอยืนยันว่าคนไทยจะได้ชมฟรีอย่างแน่นอน โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง T SPORTS 7 เป็นหลัก และยังจะมีพันธมิตรช่องอื่น ๆ ที่จะเข้ามาร่วมถ่ายทอดสดอีกด้วย ซึ่ง กกท. อยากเชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยร่วมติดตาม ส่งแรงใจไปให้นักกีฬาไทย โดยจะมีการถ่ายทอดสดให้ได้ชมและเชียร์กันอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขัน