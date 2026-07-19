"เชลซี" ทุ่ม 117 ล้านปอนด์ คว้า "โรเจอร์ส" ตัดหน้า "อาร์เซนอล"

เชลซี ยักษ์ใหญ่แห่ง พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ จ่อปิดดีล มอร์แกน โรเจอร์ส ตัวรุก แอสตัน วิลลา มูลค่า 117 ล้านปอนด์ (ประมาณ 5,300 ล้านบาท) แพงสุดเฉพาะนักเตะสหราชอาณาจักร อย่างสมบูรณ์ เร็วสุดสัปดาห์หน้า
โรเจอร์ส เป็นนักเตะเป้าหมายคนหนึ่งของ อาร์เซนอล ตลอดซัมเมอร์นี้ แต่ยังไม่ยอมทุ่มเงินตามราคาที่ วิลลา ตั้งไว้
"เดอะ กันเนอร์ส" ประเมินสถานการณ์ว่าไม่มีคู่แข่งชิงตัว โรเจอร์ส ซึ่งต้องการย้ายสู่ถิ่นเอมิเรตส์ สเตเดียม แต่ฝ่าย "สิงห์ผยอง" เกิดความไม่พอใจเนื่องจากการดำเนินงานล่าช้า หลัง มิเกล อาร์เตตา กุนซือชาวสเปน พบ โรเจอร์ส แล้ว
ล่าสุด "เดลี เมล" สื่อของอังกฤษ เชื่อว่า "สิงโตน้ำเงินคราม" เข้ามาตัดหน้า และคาดว่าการซื้อ-ขายจะสัมฤทธิ์ผลสัปดาห์หน้า โดย โรเจอร์ส มีกำหนดตรวจร่างกายเร็วสุด วันจันทร์นี้ (20 ก.ค.) หลังจบภารกิจรับใช้ ทีมชาติอังกฤษ ศึกฟุตบอลโลก 2026 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และเซ็นสัญญากัน 6 ปี
ทีมของ อาร์เตตา ชื่นชมฝีเท้าของ โรเจอร์ส แต่ยังมีตัวเลือกอื่นๆ อย่าง แบรดลีย์ บาร์โคลา ปีกทีมชาติฝรั่งเศส และ ปารีส แซงต์ แชร์แมง
โจ ชิลด์ส หัวหน้าฝ่ายคัดสรรนักเตะของ "สิงห์บลูส์" รู้จัก โรเจอร์ส ตั้งแต่สมัยอยู่ แมนเชสเตอร์ ซิตี โดยอยู่ในชุดเดียวกับ โคล พาลเมอร์ และ โตซิน อดาราบิโอโย