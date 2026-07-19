“อินฟานติโน” ได้ฐานเสียงเพียบ แผนฟุตบอลโลกเพิ่ม 64 ทีมมัดใจ 200 ชาติ ปูพรมแดงก่อนเลือกตั้งประธานฟีฟ่า

วงการลูกหนังโลกเกิดแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ หลัง จานนี อินฟานติโน ประธานฟีฟ่า ยืนยันแนวคิดพิจารณาขยายทีมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี 2030 จาก 48 ทีม เป็น 64 ทีม และจะเพิ่มเป็น 128 นัด โดยหลายสื่อวิเคราะห์ว่านี่คือเหลี่ยมการเมืองในการหาเสียงล่วงหน้าด้วย ก่อนศึกเลือกตั้งประธานฟีฟ่าในเดือนมีนาคม 2027
ทั้งนี้แผนการขยายทีมนี้ได้รับแรงหนุนสุดตัวจากกลุ่มอเมริกาใต้ (CONMEBOL) ที่ต้องการแก้เกมหลังจากได้สิทธิ์จัดแมตช์ฉลอง 100 ปีบอลโลกปี 2030 เพียงประเทศละ 1 นัด แล้วต้องบินไปแข่งต่อที่เจ้าภาพหลัก (สเปน, โปรตุเกส, โมร็อกโก) ซึ่งทำให้อเมริกาใต้เสียผลประโยชน์เชิงพาณิชย์มหาศาล ประกอบกับกฎหมุนเวียนทวีปทำให้พวกเขาหมดสิทธิ์ลุ้นเป็นเจ้าภาพเต็มรูปแบบยาวไปจนถึงปี 2042 การเพิ่มเป็น 64 ทีมจึงเป็นโอกาสเดียวที่จะดึงโควตาแมตช์แข่งขันมาจัดในบ้านตัวเองเพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกัน ยังเป็นการโยนหินถามทางของอินฟานติโน เนื่องจากฟีฟ่าใช้ระบบลงคะแนนแบบหนึ่งประเทศหนึ่งเสียง ซึ่งก็ถือเป็นการขายฝันเพิ่มโอกาสให้ชาติขนาดเล็กในแอฟริกา แคริบเบียน และเอเชีย ได้ไปบอลโลกง่ายขึ้น พร้อมเงินอุดหนุนก้อนโต ทำให้อินฟานติโนกุมฐานเสียงในมือเป็นจำนวนมาก 200 ชาติ จากสมาชิก 211 ชาติ ซึ่งก็ถือเป็นการปูพรมแดงสู่การชนะเลือกตั้ง และรักษาเก้าอี้ประธานฟีฟ่าปีหน้าแบบไร้คู่แข่ง
แม้ฝั่งยุโรป (UEFA) บางชาติ และสมาคมนักเตะ (FIFPRO) จะรุมคัดค้านอย่างรุนแรง เพราะห่วงสภาพร่างกายนักกีฬาที่ต้องกรำศึกหนักขึ้น แต่ด้วยเสียงข้างมากในมืออินฟานติโน ก็ทำให้แรงต้านจากยุโรป ไม่มีน้ำหนักพอ จะคว่ำบาตรโปรเจกต์การเมืองระดับโลกชิ้นนี้