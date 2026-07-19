"ลัลนา" เข้าชิงมือวาง 3 ลุ้นแชมป์เทนนิส WTA125 ที่ตุรกี

ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสสาวไทย มืออันดับ 91 โลก และมือวาง 2 ของรายการ ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรง ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว เทนนิสอาชีพหญิง WTA125 รายการ "เอนก้า โอเพ่น" ชิงเงินรางวัลรวม 115,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,839,850 บาท ที่ประเทศตุรกี หลังคว้าชัยเหนือ เวนดูล่า วัลด์มานโนว่า มือ 206 โลกจาสาธารณรัฐเช็ก 2-0 เซต 6-2, 6-0 เมื่อวันที่ 18 ก.ค.69 ตามเวลาท้องถิ่น
ในรอบชิงชนะเลิศ ลัลนา จะพบกับมือวาง 3 ฮานเน่ ฟานเดอวิงเคล มือ 98 ของโลกจากเบลเยียม หากคว้าแชมป์ได้สำเร็จ จะนับเป็นแชมป์ WTA125 รายการที่ 2 ของ ลัลนา หลังประสบความสำเร็จ คว้าแชมป์รายการ "ออสติน 125" ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ภาพจาก Tararudee Tara