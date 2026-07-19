เดือดเกินคาด อังกฤษรัวฝรั่งเศส 6-4 "ซาก้า" ตะบันแฮตทริค สิงโตคำรามซิวที่ 3 บอลโลก 2026

เกมชิงอันดับ 3 ฟุตบอลโลก 2026 อังกฤษ-ฝรั่งเศส สาดกันสนุกไฟลุก เป็นกำไรของแฟนบอลอย่างแท้จริงหลังกระหน่ำยิงรวมกันถึง 10 ลูก ครึ่งแรกอังกฤษสวมบทโหด กระหน่ำฝรั่งเศส 4 เม็ด ขึ้นนำถึง 4-0 ก่อนพลพรรคตราไก่จะมาฮึดเร่งเครื่อง รัวต้นครึ่งหลังทีเดียว 3 ลูก ไล่มา 3-4 จนเกมเปิดแลกกันสนุกและสุดท้ายเป็นอังกฤษ ที่มาได้ บูกาโย ซาก้า ยิงจุดโทษแฮตทริค และจูด เบลลิงแฮม ที่ลงสำรองมายิงตอกฝาโลง ช่วยสิงโตคำรามบดชนะไปได้สุดมัน 6-4 คว้าอันดับดับ 3 ในฟุตบอลโลก 2026 ไปครองแบบระทึกหัวใจกองเชียร์
เกมเริ่มมาถึงนาที 3 เดแคลน ไรซ์ บรรจงส่องไกล บอลพุ่งตุงตาข่าย ชนิด ไมค์ เมญอง นายทวารตราไก่ ทำได้แค่ป้องกันด้วยสายตา อังกฤษออกนำอย่างรวดเร็ว 1-0
นาที 18 อังกฤษหนีเป็น 2-0 เดแคลน ไรซ์ เปิดเตะมุม ให้ เอซรี คอนซา โขกเช็ดเข้าไป สิงโตคำราม หนีเป็น 2-0
นาที 37 อังกฤษสวนกลับไว ก่อนจะเป็น มาร์คัส แรชฟอร์ด จ่ายใส่พานให้ บูกาโย ซาก้า แปง่ายๆ พาอังกฤษหนีห่างฝรั่งเศส 3-0
ช่วงทดเจ็บ นาที 45+1 อังกฤษทำช็อคแฟนตราไก่อีก เอเบเรซี่ เอเซ จ่ายให้ บูกาโย ซาก้า หลุดเข้าไปยิงลูกที่ 2 ของตัวเอง ส่งอังกฤษนำ 4-0 เมื่อจบครึ่งแรก
เริ่มครึ่งหลังไม่นาน นาที 48 ไมเคิล โอลิเซ่ จ่ายบอลทะลุช่องให้ คีลิยัน เอ็มบัปเป้ สอดขึ้นไปยิงตีไข่แตกให้ฝรั่งเศสไล่มา 1-4 โดยประตูดังกล่าวถือเป็นลูกที่ 9 ของเอ็มบัปเป้ ในฟุตบอลโลกหนนี้ ทำให้เจ้าตัวขยับขึ้นมาเป็นดาวซัลโวเดี่ยวๆของทัวร์นาเมนต์ด้วย
นาที 54 คิลิยัน เอ็มบัปเป้ จ่ายบอลตัดแนวรับให้ แบรดลีย์ บาโคลา ตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในครึ่งหลัง วิ่งตัดแนวรับผู้ดีเข้าไปเลือกยิงหนีมือของ ดีน เฮนเดอร์สัน ฝรั่งเศสตีตื้นมา 3-4
นาที 66 ไมเคิล โอลิเซ่ จ่ายให้ คิลิยัน เอ็มบับเป้ หลุดเข้าไปซัดลูกที่สองของตัวเองในเกมนี้และลูกที่ 10 ในฟุตบอลโลกหนนี้ พาฝรั่งเศสไล่อังกฤษมาเป็น 3-4
หลังจากนั้นฝรั่งเศสโหมบุกอย่างหนัก และมีโอกาสได้ประตูตีเสมอหลายครั้งแต่ไม่เฉียบขาด กระทั่งนาที 87 บูกาโย ซาก้า มายิงจุดโทษ และเป็นแฮตทริคของตัวเองในเกมนี้ ส่งอังกฤษหนีเป้น 5-3
นาที 90+6 ฝรั่งเศสไม่ยอมง่ายๆ ฉวยโอกาสที่อังกฤษมีผู้เล่น 10 คนในสนาม เพราะเฌด สเป็นซ์ แนวรับของทีมเจ็บ ยิงตีตื่นขึ้นมา 4-5 จากอุสมาน เดมเบเล
นาที 90+8 จูด เบลลิงแฮม ที่ลงเป็นสำรองเกมนี้ โชว์คลาสฟุตบอล ใช้ความสามารถเฉพาะตัวพาบอล หลบแนวรับฝรั่งเศส เข้าไปยิงประตูตอกฝาโลง ส่งอังกฤษเอาชนะฝรั่งเศสไปในเกมสุดมันสุดระทึก 6-4 คว้าอันดับ 3 ฟุตบอลโลก 2026 ไปครอง
ภาพ : FIFA