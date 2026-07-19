“ซัยดาเนีย” โต้ผิดวินัยค่าย ยันยังซ้อมทุกวันหลังถูกไล่ออก รับขัดใจพ่อแม่เพราะเป็นตัวของตัวเอง

กรณีดราม่าร้อนระอุวงการมวยไทย เมื่อค่ายมวยลูกทรายกองดินและครอบครัว ออกประกาศสั่งแบน “ซัยดาเนีย ลูกทรายกองดิน” นักมวยหญิงชื่อดัง ห้ามขึ้นชกทุกรายการทั้งในและต่างประเทศ โดยอ้างเหตุผลเรื่องการผิดระเบียบวินัยค่ายและไม่ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด ฝั่งของ ซัยดาเนีย ได้เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดีย โพสต์ข้อความชี้แจงความจริงในมุมของตัวเองเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว เพื่อเคลียร์ทุกประเด็นดราม่า โดยมีใจความสำคัญโต้แย้งคำแถลงของฝั่งค่ายมวยอย่างสิ้นเชิง โดยเจ้าตัวโพสต์ว่า
“ขอบคุณทุกคนที่ยังคงส่งกำลังใจ คอยเป็นห่วงและอยู่ข้างน้องเนียร์มาตลอด รวมถึงต้องขอโทษทุกคนที่อาจรู้สึกผิดหวังหรือไม่สบายใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ตลอดหลายวันที่ผ่านมา มีหลายเรื่องราวถูกพูดถึงเกี่ยวกับน้องเนียร์ วันนี้น้องเนียร์จึงอยากออกมาพูดด้วยตัวเอง เพียงครั้งเดียว ด้วยความจริงจากมุมของน้องเนียร์
ในประเด็นที่มีการกล่าวว่าน้องเนียร์ผิดวินัยและไม่ซ้อมมวย น้องเนียร์ขอยืนยันว่า **ไม่เป็นความจริง**
แม้หลังจากถูกเชิญออกจากค่าย และถูกยกเลิกการแข่งขันในรายการต่างประเทศ ซึ่งเดิมมีกำหนดแข่งขันในวันที่ 27 กรกฎาคมนี้ โดยที่น้องเนียร์เองไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจ น้องก็ยังคงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกวันตลอดระยะเวลาเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมา เพราะสำหรับน้องเนียร์แล้ว มวยไม่ใช่เพียงอาชีพแต่คือความฝัน คือชีวิต และคือสิ่งที่น้องเนียร์รักมากที่สุด
ส่วนในประเด็นเรื่องศาสนา น้องเนียร์ขอยอมรับว่าสิ่งที่ค่ายมวยลูกทรายกองดินได้ชี้แจงนั้น เป็นความจริง แต่มีสิ่งหนึ่งที่น้องเนียร์ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ นั่นคือการเป็นตัวของตัวเอง
น้องเนียร์ไม่เคยคิดว่าสิ่งที่น้องเป็น จะทำให้คนในครอบครัวและหลายๆคนต้องเสียใจและผิดหวัง
ไม่ว่าผู้คนจะมองน้องเนียร์เป็นเพศใดก็ตาม แต่ในหัวใจของน้องเนียร์ยังคงเป็นลูกคนเดิมที่รัก เคารพ และกตัญญูต่อป๊ะม๊ะเสมอ
สุดท้ายนี้…น้องไม่ได้คาดหวังให้ทุกคนต้องเห็นด้วยกับเส้นทางชีวิตของน้อง แต่อยากขอเพียงโอกาสให้ทุกคนได้เข้าใจว่า น้องเนียร์ก็เป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่ง ที่กำลังใช้ชีวิตในแบบที่ซื่อสัตย์ต่อหัวใจของตัวเอง และไม่เคยคิดทำร้ายใคร
ขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อในตัวน้องเนียร์และมองเห็นตัวตนของน้อง มากกว่าสิ่งที่ถูกพูดถึง และที่สำคัญที่สุด… ขอโทษป๊ะกับม๊ะ หากลูกสาวคนนี้ทำให้ผิดหวัง หนูยังรัก เคารพ และสำนึกในพระคุณของป๊ะกับม๊ะเสมอ”