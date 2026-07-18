“กฤษณ์” ตอกคนดราม่าไอติมแพง ประกาศเป็นเมสซี่แห่งวงการเจลาโต้

ไม่ปล่อยให้ทัวร์เหงา! หลังจากเจอดราม่าถล่มปมราคาไอติมถ้วยละร้อยและกฎเหล็กสารพัด ล่าสุดเจ้าพ่อเจลาโต้พรีเมียม กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ ออกมาโพสต์คลิปฟาดหน้าสั่นสยบทุกดราม่าแบบตึงๆ ว่า "สำหรับ gelato ผมคือ เมสซี่ ครับ จบนะครับ อย่าเวิ้นเว้อ หยุดด่าผมได้แล้ว" พร้อมแท็กร้าน @parameterthailand ตอกย้ำความพรีเมียมเนื้อเนียนนุ่มระดับเทพ
แถมในคลิปยังบอกอีกว่า ต่อไปนี้เจอหน้าผมให้เรียก "เมสซี่" ได้เลย แถมทิ้งท้ายว่าจะไปคว้าแชมป์บอลโลกให้ดูด้วย! งานนี้ชาวเน็ตถึงกับร้องอ๋อ โดยหลายคนมองว่า “พี่กฤษณ์” แกไม่ได้โกรธ แต่จงใจล่อซื้อ ปั่นกระแสแบบ Ultra Smooth หรือเปล่า เพราะยิ่งด่า คนก็ยิ่งแห่ไปต่อคิวชิมไอติมเมสซี่จนร้านแตก