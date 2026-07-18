“ฮุนมานี" บิ๊กกัมพูชาขิงฉ่ำ ทีมลูกยางหนุ่มพลิกโค่นไทย โฆษกหญิงคนดังร่วมผสมโรงด้วย

กลายเป็นกระแสทอล์กออฟเดอะทาวน์ไปทั้งภูมิภาค เมื่อ ฮุน มานี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีฟังก์ชันสาธารณะของกัมพูชา น้องชายแท้ๆ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ออกโรงโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแบบสะใจสุดๆ ชื่นชมทัพวอลเลย์บอลชายกัมพูชาหลังสร้างปาฏิหาริย์โค่น ทีมชาติไทย แชมป์เก่า ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ วอลเลย์บอล ซีวี คัพ 2026 สนามแรก ที่ฟิลิปปินส์ โดยถือเป็นการเข้าชิงรายการนี้ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ความเดือดระดับชาติยังไม่หมดแค่นั้น เพราะแรงกระเพื่อมนี้ส่งตรงถึงกองทัพ เมื่อ พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ถึงกับรีบแชร์โพสต์ของ ฮุน มานี ขึ้นหน้าเพจตัวเองทันที ตอกย้ำว่าชัยชนะเหนือไทยครั้งนี้ คือความสะใจและเป็นวาระแห่งชาติที่ผู้นำเขมรต้องขอขิงให้โลกจำ
ทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลหนุ่มไทย อันดับ 69 ของโลก พลาดท่าพ่าย กัมพูชา อันดับ 125 ของโลก ไป 1-3 เซต 21-25, 25-16, 23-25, 17-25 ในรอบตัดเชือก วอลเลย์บอล ซี วี คัพ 2026 สัปดาห์แรก ที่ฟิลิปปินส์ ทำให้หล่นไปชิงอันดับ 3 ในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ กับ เวียดนาม ด้านกัมพูชา ผ่านเข้าชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ กับ อินโดนีเซีย