โซเชียลขุดมาปั่น ภาพน้องชาย ลามีน ยามาล ย้อมผมแต่งตัวลุคกองเชียร์อาร์เจนตินา

โลกโซเชียลขุดภาพเก่าของ เคย์เน ยามาล หนูน้อยจอมทะเล้น วัย 3 ขวบ น้องชายของ ลามีน ยามาล แข้งดังทีมชาติสเปน ที่ปรากฏตัวในร้านตัดผม พร้อมลุคสุดสะดุดตา ทั้งชุดสูทสีฟ้า-ขาวและผมย้อมสีฟ้า มาปั่นสร้างกระแสก่อนนัดชิงฟุตบอลโลก 2026 ระหว่าง สเปน กับ อาร์เจนตินา จนเป็นไวรัล ถูกแชร์ว่อนบนโลกออนไลน์อีกครั้ง
โพสต์จำนวนไม่น้อยพยายามชวนให้คนเชื่อว่าน้องชายยามาล เชียร์อาร์เจนตินา บางคนถึงขั้นตั้งข้อสงสัยว่านี่คือภาพ AI หรือเป็นภาพที่เพิ่งถ่ายขึ้นมาเพื่อรับกระแสนัดชิงฟุตบอลโลก
แต่ความจริงแล้ว ภาพนี้เป็นภาพจริง และเป็นภาพเก่าที่ถ่ายไว้ในบาร์เซโลนาเมื่อหลายเดือนก่อน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลก 2026 หรือการเชียร์ทีมชาติอาร์เจนตินาแต่อย่างใด
สาเหตุที่ภาพกลับมาเป็นไวรัล ก็เพราะมีคนนำมารีโพสต์ในช่วงที่ สเปน ต้องดวลกับ อาร์เจนตินา เพื่อสร้างความเข้าใจผิดและเรียกยอดเอนเกจเมนต์บนโซเชียลมีเดีย