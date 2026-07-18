วอริกซ์ จับมือ สวนกุหลาบวิทยาลัย สนับสนุนชุดกีฬา ส่งเสริม ยช.สู่มาตรฐานสากล

วอริกซ์ จับมือ สวนกุหลาบวิทยาลัย สนับสนุนชุดกีฬา ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมกีฬาเยาวชนไทย ยกระดับสู่มาตรฐานสากล
นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) และ ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมแถลงข่าวประกาศความร่วมมือในการสนับสนุนชุดแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “WEAR THE PRIDE. CHASE THE GLORY” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของโรงเรียน โดยครอบคลุม 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และว่ายน้ำ
โดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการพัฒนากีฬาของโรงเรียน เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างและพร้อมผลักดันทีมกีฬาของโรงเรียนให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล
ด้านนายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วอริกซ์ พร้อมสนับสนุนเครื่องแต่งกายให้กับครู นักเรียน นักกีฬา และบุคลากรของโรงเรียน รวมถึงบริหารสิทธิประโยชน์ด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและให้โรงเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและให้โรงเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์
ทั้งนี้ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ร่วมมือในการสนับสนุนชุดแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการ ระหว่าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ภายใต้แนวคิด “WEAR THE PRIDE. CHASE THE GLORY” แนวคิดดังกล่าวสะท้อนถึงความภาคภูมิใจของสถาบัน ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ และเจตนารมณ์ร่วมกันในการยกระดับศักยภาพนักกีฬาเยาวชนไทย ผ่านการสนับสนุนชุดแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการของโรงเรียน ครอบคลุม 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และ ว่ายน้ำ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานักกีฬาให้ก้าวสู่ความสำเร็จทั้งในระดับโรงเรียน ระดับประเทศ และ ระดับนานาชาติ ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด(มหาชน) และ ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมประกาศความร่วมมือ พร้อมเปิดตัวชุดแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการ ในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเยาวชนไทย