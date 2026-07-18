"อาริยา"ซิวเพิ่มอีก 1 ทองแดงสปริงบอร์ด 1 ม.ศึกเอเชียนเอจกรุ๊ป 2026

ทัพโดดน้ำไทย ร้อนแรงสร้างผลงานได้ต่อเนื่อง "อาริยา สุวรรณ"นักกระโดดน้ำลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น โชว์ฟอร์มเฉียบ คว้าทองแดงสปริงบอร์ด 1 เมตร หญิง กรุ๊ฟ B เพิ่มให้ทัพไทยอีกเหรียญ เป็นเหรียญที่ 3 ในศึกกีฬาทางน้ำ เอเชียนเอจกรุ๊ป 2026
เข้าสู่วันที่ 3 การแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติ รายการเอเชียนเอจกรุ๊ป 2026(12th Asian Age Group Championships 2026) ประเภทกีฬากระโดดน้ำ ที่สระกระโดดน้ำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (เอแบค บางนา) เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2569
ประเภทสปริงบอร์ด 1 เมตร หญิง กรุ๊ฟ B ไทย ส่ง อาริยา สุวรรณ ดาวรุ่งลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น
ลงประชันฝีมือ ปรากฎว่า นักกระโดดน้ำไทย ไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวัง คว้าเหรียญทองแดง คะแนนรวม 254.45 คะแนน มาครองได้อย่างยอดเยี่ยม เหรียญทอง เอียสลี ควอง (สิงคโปร์) 304.85 คะแนน เหรียญเงิน มยา ยัมนา สชาคีรา (มาเลเซีย) 280.95 คะแนน
นับเป็นเหรียญที่ 3 ของ อารียา โดยก่อนหน้านี้ คว้ามาแล้ว 1 เหรียญเงิน จากสปริงบอร์ดหญิงคู่ 3 เมตร และ 1 เหรียญทองแดงประเภทแพลตฟอร์ม หญิงคู่ กลุ่ม A&B