ศรีปทุมกวาด 2 แชมป์ ครองบัลลังก์ศึก est Cola 3x3 U-League 2026

ทีมชูต 3x3 จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกวาด 2 แชมป์ ทั้งทีมชายและหญิง ครองบัลลังก์ในศึก est Cola 3x3 U-League 2026 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พร้อมตีตั๋วเป็นตัวแทนไทยลุยเวทีนานาชาติ
การแข่งขันบาสเกตบอล รายการ "est Cola 3x3 Basketball U-League 2026" รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ที่ศูนย์การค้าเมกา บางนา เมื่อ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา โดย “เอส โคล่า” ร่วมกับ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาแชมป์ระดับประเทศ บินไปสัมผัสประสบการณ์การแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ
สำหรับการแข่งขันตลอด 3 เดือน ที่ผ่านมา ดุเดือด เข้มข้น และเต็มไปด้วยความสนุกกับการเฟ้นหาสุดยอดทีมชายและทีมหญิง 6 ทีมสุดท้ายจากทั่วประเทศ เพื่อผ่านเข้าสู่ศึกชิงแชมป์ระดับประเทศ ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศ ได้รับเกียรติจากนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทยอย่าง “จูเนียร์“ อิมานุเอล ชิเนดุ เอเจสุ, ”โอม“ ชนาธิป จักรวาฬ, ”เตเต้“ อรรถพงษ์ ลีลาพิพัฒน์กุล และ “หรั่ง” ณกรณ์ ใจสนุก” มาร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่
ผลการแข่งขันปรากฏว่า ประเภททีมชาย SKY COURT
SPU จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้าแชมป์ไปครอง หลังเอาชนะ BU จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 21-18 ในรอบชิงชนะเลิศ ด้านอันดับ 3 ได้แก่ SRIPATUM จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้านทีมชนะเลิศประเภททีมหญิง ได้แก่ CT SRIPATUM SPU จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เอาชนะ EDU SU JUNIOR จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ไป 19-11 ในรอบชิงชนะเลิศ ด้านอันดับ 3 ได้แก่ EDU SU SENIOR จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยทีมแชมป์ทั้งทีมชายและหญิง ยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ
บรรยากาศพิธีมอบถ้วยแชมป์และมอบรางวัลให้กับทีมผู้ชนะ 2 พรีเซนเตอร์สุดฮอตของเอส โคลา อย่าง เจฟ ซาเตอร์ และ มีน นิชคุณ ยังมาร่วมเปิดโหมดความมันส์กับมินิคอนเสิร์ต พร้อมกับศิลปิน T-POP น้องใหม่ วง VVV (Triple V) และศิลปินจากค่าย Talent Management ก่อนส่งต่อความเดือดสู่ศึกบาสเกตบอล 3x3 แมตช์พิเศษ "BATTLEFIELD STAR MATCH" ที่ขนทัพศิลปินและนักแสดง Gen Z มาประชันฝีมือบนสนามพร้อมกิมมิคสนุกๆ ในการแข่งขัน นำทีมโดย มีน นิชคุณ และ แจ๊คกี้ จักริน ในฐานะกัปตันทีม พร้อมด้วย แอสตัน รติภัทร, มาร์ค ณฐริศร์, 3 หนุ่มจากวง VVV และ 5 หนุ่มจากวง 9214 KIDS ที่ลงสนามโชว์สกิล และความสนุกแบบไม่มีใครยอมใคร โดย 4 นักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย “จูเนียร์“ อิมานุเอล ชิเนดุ เอเจสุ, ”โอม“ ชนาธิป จักรวาฬ, ”เตเต้“ อรรถพงษ์ ลีลาพิพัฒน์กุล และ ”หรั่ง“ ณกรณ์ ใจสนุก ยังมาร่วมรับบทโค้ชข้างสนาม คอยวางเกมและสร้างสีสันให้การแข่งขัน ท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟน ๆ ที่ดังกระหึ่มตลอดทั้งแมตช์
สุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ภูมิใจที่การแข่งขัน est Cola 3x3 Basketball U-League 2026 ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยการแข่งขันรอบคัดเลือกทั้ง 4 ภูมิภาคได้รับการตอบรับอย่างดีจากนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ มีทีมเข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งสิ้น 146 ทีม สะท้อนถึงความตั้งใจของเอส โคล่า ในการสร้างest AWESOME PLAYGROUND พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ปลดปล่อย PASSION และแสดงความ AWESOME ในแบบของตัวเอง
“ขอแสดงความยินดีกับทีมแชมป์และนักกีฬาทุกคนที่พิสูจน์ให้เห็นว่า ความมุ่งมั่นพยายาม และการไม่หยุดพัฒนาตัวเอง คือกุญแจสู่ความสำเร็จ โดยเอส โคล่า จะสนับสนุนทีมแชมป์ ด้วยงบประมาณสำหรับการเดินทางไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ยกระดับศักยภาพ และต่อยอดสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพและทีมชาติไทยในอนาคตเอส โคล่า พร้อมเดินหน้าสนับสนุนศักยภาพของคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ผ่านการส่งมอบ AWESOME EXPERIENCE และผลักดันทุก PASSION ของคนรุ่นใหม่ พร้อมร่วมยกระดับวงการบาสเกตบอลไทย และเชื่อมั่นว่า est Cola 3x3 Basketball U-League 2026 จะเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ให้ก้าวสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้อย่างแข็งแกร่ง”
ด้าน นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การแข่งขัน est Cola 3x3 Basketball U-League 2026 ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาวงการบาสเกตบอลไทย โดยตลอดการจัดการแข่งขันทั้ง 4 ภูมิภาคที่ผ่านมา เราได้เห็นศักยภาพ ความมุ่งมั่น และพัฒนาการของนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศอย่างชัดเจน ทำให้การแข่งขันรายการนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีเฟ้นหาทีมแชมป์เท่านั้น แต่ยังเป็นสนามที่เปิดโอกาสให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ยกระดับฝีมือ และเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย และเอส โคล่า ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างระบบการแข่งขันที่มีคุณภาพ และเปิดโอกาสให้นักกีฬามหาวิทยาลัยจากทุกภูมิภาคได้แสดงศักยภาพอย่างเท่าเทียม
”ขอแสดงความยินดีกับทีมแชมป์และนักกีฬาทุกทีมที่ผ่านเข้ามาถึงรอบสุดท้าย เพราะทุกคนคือกำลังสำคัญของวงการบาสเกตบอลไทยในอนาคต รายการนี้เราเห็นช้างเผือกหลายคน และหลายคนก็มีชื่ออยู่ในชุดเตรียมแข่งเอเชียนเกมส์ 2026 สมาคมยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อยอดการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัย พร้อมผลักดันนักกีฬาที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่ทีมชาติและการแข่งขันในระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานบาสเกตบอลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”