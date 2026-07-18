  CEO Super League เปิดฤดูกาลที่ 2 อย่างเป็นทางการ  ยกระดับสู่ 16 ทีม 500 ผู้บริหาร

CEO Super League หรือ ซีเอสแอล ลีกฟุตบอลของผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือสังคม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวฤดูกาลที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2569 อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดรับสมาชิกใหม่ และเปิดรับพันธมิตรทางด้านธุรกิจ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยตั้งเป้าขยายลีกสู่ 16 ทีม สมาชิกรวมกว่า 500 คน ภายใต้แนวคิด ไม่ใช่แค่ลีกฟุตบอล แต่คือคอมมูนิตี้ของผู้นำธุรกิจ ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ มิตรภาพ และเครือข่ายธุรกิจ และกิจกรรมเพื่อสังคม มากกว่าผลแพ้ชนะ ซึ่งความสำเร็จจากฤดูกาลแรกนั้นได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากหลากหลายองค์กรรวมกว่า 500 คน และตั้งเป้าสร้างผู้เข้าถึงคอนเทนต์รวมกว่า 200 ล้านครั้ง ผ่านการถ่ายทอดสดและการทำเนื้อหาตลอดฤดูกาล
คุณณัฐพล ลำกูล ผู้ก่อตั้ง CEO Super League กล่าวว่า “ในฤดูกาลใหม่นี้ ทางลีกมุ่งเน้นการยกระดับความเป็นมืออาชีพและการดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านอย่างเต็มที่ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับมูลนิธิ The Voice Foundation (มูลนิธิเดอะวอยซ์ – เสียงจากเรา) และมูลนิธิ House of Blessing Foundation (มูลนิธิบ้านพระพร) โดยมีการบริหารจัดการระบบสมาชิกผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมจัดเตรียมมาตรการรองรับความปลอดภัยรอบด้าน มีทีมแพทย์ประจำสนาม และระบบการเตรียมร่างกายที่ได้มาตรฐาน เพื่อความมั่นใจของสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมสนุกและเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกัน ผ่านกิจกรรม CSR ร่วมกับ มิสเอิร์ธไทยแลนด์”
คุณรัฐนันท์ วิไลลักษณ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง CEO Super League กล่าวว่า “ฤดูกาลแรกพิสูจน์แล้วว่า Ceo Super League ไม่ใช่แค่ลีกฟุตบอล แต่คือพื้นที่ที่ผู้นำธุรกิจได้ดูแลสุขภาพ สร้างมิตรภาพ และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจไปพร้อมกัน ฤดูกาลที่ 2 เราจึงยกระดับทั้งมาตรฐานความปลอดภัย กิจกรรมนอกสนาม และระบบดิจิทัล เพื่อให้คอมมูนิตี้นี้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”
ดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน ประธานองค์กร มิสเอิร์ธไทยแลนด์ กล่าวว่า “การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาที่สร้างสรรค์เช่นนี้ ถือเป็นมิติใหม่ของการรวมตัวเพื่อขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี การเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้บริหารที่มีความหลากหลายได้มาร่วมกิจกรรมทางกีฬา ไม่เพียงแต่สร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรง แต่ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งในการพัฒนาภาคธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมอย่างยั่งยืน”
โดย ดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน ได้นำ น้ำเหนือ-วารี งามขำ ตำแหน่ง Miss Earth Fire 2025 และ Miss Earth Thailand 2025 และ เหล่าผู้เข้าประกวดมิสเอิร์ธท่านต่างๆ เข้ามาร่วมกิจกรรม CSR กับทาง CEO Super League ในฤดูกาลนี้
คุณเหม่เหม นักแสดงและนักบินหญิงชาวไทย ซึ่งเป็น Brand Ambassador ของ CEO Super League กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและสนุกทุกครั้งที่ได้มาเล่นฟุตบอล เพราะนอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้ว ยังได้พบปะผู้คนใหม่ ๆ สร้างมิตรภาพดี ๆ และได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคมอีกด้วย”
คุณเปล่งศักดิ์ ศรีบัว ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท เอ็ม บี เค เรียลเอสเตท จำกัด กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ CEO Super League และได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด ผมเข้าร่วมกิจกรรมในทุกฤดูกาล เพราะนอกจากจะได้เล่นฟุตบอลแล้ว ยังได้พบปะเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ นักธุรกิจจากหลากหลายวงการ ได้สร้างมิตรภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
ขอเป็นกำลังใจให้ CEO Super League เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีกิจกรรมดี ๆ ที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม รวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมแบ่งปันมิตรภาพผ่านกีฬาฟุตบอลแบบนี้ไปอีกนาน ๆ ครับ”
ทาง CEO Super League ยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับทั้ง 2 มูลนิธิมาโดยตลอด เพื่อให้ได้ยอดบริจาคตรงเข้ามูลนิธิ (ไม่ผ่านลีก)
• มูลนิธิเดอะวอยซ์ (The Voice Foundation) ภายใต้การดูแลของ คุณเก๋ ชลลดา เมฆราตรี ผู้ขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
• มูลนิธิบ้านพระพร (House of Blessing Foundation)ที่สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้พ้นโทษ และเยาวชน ให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างมั่นคง
สำหรับรายละเอียดและการยกระดับในฤดูกาลที่ 2 นี้ มีความน่าสนใจหลายด้านด้วยกัน
การจัดการแข่งขัน
จะจัดขึ้นรวม 12 แมตช์เดย์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 24 พฤศจิกายน 2569 ทุกวันอังคาร เวลา 17.00 ถึง 23.30 น. โดยแข่งขันคู่ขนาน 2 สนามต่อแมตช์เดย์ พร้อมปิดฤดูกาลด้วยกิจกรรมแมตช์พิเศษ ทีม All Star CEO Super League กับทีม All Star Miss Earth ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2569
รูปแบบทีม
ประกอบด้วย 16 ทีม ทีมละ 25 คน ลงสนาม 9 คนตลอดเวลา โดยมีการกำหนดสัดส่วนอายุสมาชิกและการจัดทีมเพื่อความสนุกสนานและเท่าเทียม จำกัดเฉพาะผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเท่านั้น โดยไม่รับผู้เล่นระดับอาชีพหรือกึ่งอาชีพ เพื่อรักษามาตรฐานของลีกอย่างแท้จริง
แพ็กเกจการสมัครเข้าร่วม
การสมัครแบ่งเป็น ประเภททีมเต็มฤดูกาล ประเภทบุคคลสำหรับผู้เล่นทั่วไปและผู้บริหาร ซึ่งมีราคาพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด และประเภทองค์กรสำหรับผู้ร่วมเป็นพันธมิตรหลักที่ต้องการพื้นที่แบรนด์และสิทธิ์เฉพาะในหมวดธุรกิจ โดยสามารถติดต่อได้ช่องทางต่างๆ ของลีก
การเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2569 สิ้นสุดระยะเวลาราคาพิเศษวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 ปิดรับสมัครสมาชิกและทีมวันที่ 15 สิงหาคม 2569 และกำหนดเปิดฤดูกาลแข่งขันแมตช์แรกในวันที่ 15 กันยายน 2569
สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ผู้นำธุรกิจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นอย่างเป็นทางการ เพื่อสื่อสารกับผู้คนในคอมมูนิตี้ หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 084-168-8866 ไลน์แอด LINE@superleague และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของ CEO Super League โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 15 สิงหาคม 2569 นี้ เนื่องจากมีโควต้าที่จำกัด