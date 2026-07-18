ช็อกอาเซียน! แชมป์เก่าไทยพ่ายกัมพูชา 1-3 เซต หล่นชิงที่ 3 ลูกยางซีวีคัพสนามแรก

ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย แชมป์เก่า 3 สนามติดต่อกัน และอันดับ 67 ของโลก ต้องยุติเส้นทางป้องกันแชมป์สนามแรก ในศึกลูกยางอาเซียน หรือ ซีวีคัพ 2026 ที่ฟิลิปปินส์ หลังพลิกล็อค พ่ายให้กับกัมพูชา ทีมอันดับ 125 ของโลก 1-3 เซต ด้วยสกอร์ 21-25, 25-16, 23-25 และ 17-25 ในการแข่งขัน รอบรองชนะเลิศ เมื่อ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา
แม้ไทยจะฮึดกลับมาตีเสมอได้ในเซตที่สอง แต่สุดท้ายต้านเกมรุกอันดุดันของกัมพูชาไม่อยู่ โดยเฉพาะช่วงท้ายเซตที่ 3 และเซตตัดสิน ทำให้แชมป์เก่าต้องยอมรับความพ่ายแพ้
ชัยชนะนัดประวัติศาสตร์ครั้งนี้ ส่งให้กัมพูชาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ซีวี คัพ ได้เป็นครั้งแรก ขณะที่ทีมชาติไทยต้องหล่นไปชิงอันดับ 3 รอพบผู้แพ้ระหว่างอินโดนีเซียกับเวียดนาม ในวันที่ 19 กรกฎาคม นี้