“สลักทิพย์” ควงพาร์ทเนอร์ชาวมาเลย์ ผงาดแชมป์หญิงคู่ เทนนิส ดับเบิลยู 15 หลู่อัน

ผลการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ ดับเบิลยู 15 หลู่อัน รายการ จินอัน โอเพ่น 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 500,850 บาท ที่เขตปกครองในเมืองหลู่อัน มณฑลอันฮุย ประเทศจีน เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2569
ประเภทหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ "หมิว" สลักทิพย์ อุ่นเมือง นักเทนนิสไทย มือคู่ 1024 ของโลก กับ ชิโฮมิ หลี่ ซวน ลีออง มือคู่ 1043 ของโลก จากมาเลเซีย พบกับคู่มือวางอันดับ 4 ของรายการ ริโกะ คิกาวาดะ มือคู่ 1076 ของโลก กับ ริระ โคซากะ มือคู่ 1099 ของโลกจากญี่ปุ่น
ตลอดการแข่งขัน คู่ของ สลักทิพย์ เล่นกันได้อย่างเข้าขา จนสามารถเอาชนะคู่มือวางอันดับ 4 ได้แบบขาดลอย ด้วยสกอร์ 6-2 และ 6-1 ในเวลาเพียง 67 นาทีเท่านั้น ทำให้คู่ของ สลักทิพย์ ได้ครองแชมป์ประเภทหญิงคู่
คู่ของ สลักทิพย์ ได้รับเงินรางวัลร่วมกัน 955 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 31,800 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก คนละ 15 คะแนน โดยนับเป็นแชมป์หญิงคู่ รายการที่ 2 ของสลักทิพย์ ในเส้นทางไอทีเอฟ อาชีพ
ภาพ : Hu Zhangbing