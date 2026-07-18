“จณัตว์-ชลทิตย์” แซงนำรอบสาม สิงห์ คลาสสิก 2026

จณัตว์ สกุลพลไพศาล และ ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม แซงขึ้นนำร่วมที่สกอร์รวมคนละ 10 อันเดอร์พาร์ 203 หลังจบรอบสามศึกออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ รายการ “สิงห์ คลาสสิก 2026” ที่สนามรอยัล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พาร์ 71 จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์จัดศึก “สิงห์ คลาสสิก 2026” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคมนี้ โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 450,000 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก จบรอบสามปรากฎว่า จณัตว์ สกุลพลไพศาล หวดเพิ่มอีก 4 อันเดอร์พาร์ 67 จากการทำ 4 เบอร์ดี้ ไม่มีโบกี้ รวมสามวันมี 10 อันเดอร์พาร์ 203 เท่ากับ ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม ที่ตีเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 68 จาก 4 เบอร์ดี้เสียโบกี้เดียว ทั้งคู่แซงขึ้นมานำร่วม โดยมีผู้เล่น 4 คน ตามหลังสโตรคเดียว
โปรโจ้-จณัตว์ สกุลพลไพศาล เจ้าของแชมป์ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 1 รายการ เผยหลังขึ้นนำร่วมว่า “พอใจกับผลงานในรอบนี้ ตีไม่เสียเลยและได้ถึง 4 เบอร์ดี้ ตำแหน่งธงยากขึ้นกว่าสองวันแรก พรุ่งนี้ก็จะพยายามเล่นตามเกมครับ ตีได้ดีก็ดีใจ แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร”
ขณะที่โปรนาย-ชลทิตย์ กล่าวว่า "การออกสตาร์ทที่ดีช่วยให้เล่นได้อย่างมั่นใจ แม้จะพลาดพัตต์ระยะสั้นไปบ้าง แต่โดยรวมยังพอใจกับฟอร์มการเล่น จริง ๆ ก็ไม่อยากคาดหวัง พยายามเล่นเต็มที่ สนุกกับเกม เพราะยังมีนักกอล์ฟอีกหลายคนที่ตามมาใกล้ ๆ"
ทางด้านกลุ่มผู้เล่นที่ทำสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 204 ตามผู้นำสโตรคเดียวมี 4 คน ได้แก่ จักรนาถ อินมี (67), ธนรัชต์ ศรีสถาพร (67), วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ (69) อดีตแชมป์รายการนี้ 2 สมัย และ นพรัฐ พานิชผล (71) ส่วน สุรดิษ ยงค์เจริญชัย ผู้นำร่วมหลังจบรอบสอง ตีเกิน 1 โอเวอร์พาร์ 72 หล่นมาอยู่ที่สกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 205 เท่ากับ ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ ที่เก็บ 1 อันเดอร์พาร์ 70