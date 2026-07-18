คุณหญิงปัทมา ร่วมชมฟุตบอลโลกที่สหรัฐฯ พร้อมสำรวจความพร้อมก่อนจัดโอลิมปิก 2028

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการเตรียมการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ แอลเอ 2028 ที่สหรัฐอเมริกา โดยมี จีน ไซค์ ประธานคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกและพาราลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริกา และไอโอซีเมมเบอร์ รวมถึง เคซีย์ วานเซอร์แมน ประธานจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ แอลเอ 2028 ให้การต้อนรับ
ในโอกาสเดียวกัน คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล และครอบครัว ได้รับเชิญจาก จานนี อินฟานติโน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) เพื่อนสนิทไอโอซีเมมเบอร์ ด้วยกัน ให้เข้าร่วมชมศึกฟุตบอลโลก 2026 นัดประวัติศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ ทีมชาติสเปน พบ ทีมชาติอาร์เจนตินา ที่เมตไลฟ์ สเตเดียม รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา