“ซ้อก้าด” แย้มเชียร์ “เมสซี่” เอฟซีเตือนห้ามดีไอวายเสื้อเด็ดขาด ยอมกราบเว้นอาร์เจนตินาไว้ทีมนึง

จากคอนเทนต์ชิคๆดีไอวายเสื้อทีมชาติ โชว์ไอเดียด้านแฟชั่นช่วงฟุตบอลโลก 2026 แต่ทำไปทำมา กลายเป็นคอนเทนต์อาถรรพ์ เพราะไม่ว่า “ซ้อก้าด” ณัฐชยานันท์ สุขวัฒนพร อินฟลูเอ็นเซอร์สาวชื่อดัง จะหยิบเสื้อบอลทีมใดมาดีไซน์ ทีมนั้นมีอันเป็นไปพบกับความผิดหวังพ่ายแพ้และตกรอบกันหมด จนสร้างมีมไวรัลบนโลกออนไลน์
ล่าสุด “ซ้อก้าด” โพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงเรื่องนี้ว่า “คือตลกมาก ไปเดินตลาดมาเจอทุกคนเดินมาทักบอกว่า “ ห้ามตัดอาเจนตินา นะ ” 55555555555555555555”
หลังจากนั้น “ซุง” ศตาวิน นาคทองเพชร แฟนหนุ่มของ “ซ้อก้าด” ได้ลงคลิปถาม “ซ้อก้าด” ว่านัดชิงฟุตบอลโลก 2026 จะตัดชุดทีมใด
“ซ้อก้าด” เผยว่า “กูไม่อยากตัดอาร์เจนตินา เดี๋ยวแพ้ กูชอบเมสซี่ ซุงอย่ามาคุยเรื่องบอลกับกูดิ มันนัดชิงแล้ว“
จากนั้นแฟนหนุ่มได้พูดเสริมว่า “มึงไม่ตัดได้ตัดทีม แต่ตัดให้เมสซี่“
ก่อนที่ “ซ้อก้าด” จะตอบว่า “ใช่กูไม่ได้ตัดทีม แต่ตัดให้เมสซี่ เผื่อเขาอาจจะมาดูก็ได้ กูเป็นกำลังใจให้เขาจริงๆ ไม่…แต่ก็เกิดกูลงแล้วมันแพ้อะ ถ้าทีมแพ้หมดเลย กูจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิต แล้วมึงดูกูตื่นมาเป็นตากุ้งยิงเลย มึงว่าคนไทยแช่งกูป่ะ”
หลังจากนั้นแฟนแห่เข้ามากระหน่ำคอมเมนต์ อาทิ
“อย่านะ555”
“ซ้ออย่านะคะ”
“ตัดเลย อาเจน 5555 คนไทย รอสวน”
“อาเจน ตัดไปแล้วไง เข้ารอบแล้ว ไม่ต้องตัดแล้ว 5555”
“กราบเถอะ เว้นอาเจนไว้นะซ้อ”
“เอาจักรไปซุกที”
“ก้าดดดด ตัดสเปน!!!!!”
“รอบนี้ไม่ต้องตัดอยู่เฉยๆ ไหว้ล่ะ ถ้าตัดไปตัดสเปน ถือว่าขอออออออออ”
“สติถิ ซ้อก้าด...คือ Lose100% ครับ..”
“ชัดมั้ยครับแฟนๆ "กูชอบเมสซี่"5555”