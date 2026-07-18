ค่ายลูกทรายกองดินสั่งแบน ห้าม "ซัยดาเนีย" ขึ้นชกทุกเวที พ่อแม่จำใจลงดาบเหตุผิดวินัย

ค่ายมวยลูกทรายกองดิน ออกประกาศแบน “ซัยดาเนีย ลูกทรายกองดิน” ห้ามขึ้นชกมวยไทยทั้งในและต่างประเทศแบบไม่มีกำหนด หลังนักมวยสาวชื่อดัง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและข้อตกลงของค่าย โดยพ่อแม่และครอบครัวยอมรับเป็นการตัดสินใจที่เจ็บปวดที่สุด หลังพยายามตักเตือนและให้โอกาสมาโดยตลอด พร้อมวอนโปรโมเตอร์ผู้จัดแข่งขันทุกรายให้ความร่วมมือเคารพพันธะสัญญา
ทั้งนี้เฟซบุ๊คเพจ Looksaikongdin Gym - ค่ายมวยลูกทรายกองดิน ได้ลงภาพและข้อความบรรยายระบุว่า “ประกาศที่เจ็บปวดหัวใจที่สุดจากผู้เป็นพ่อและแม่ ประกาศจากค่ายมวยลูกทรายกองดิน ค่ายมวยลูกทรายกองดิน ขอแจ้งให้โปรโมเตอร์ ผู้จัดการแข่งขัน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการมวยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทราบว่า ทางค่าย ไม่อนุญาตให้จัดการแข่งขันหรือส่ง ซัยดาเนีย ลูกทรายกองดิน ขึ้นชกมวย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากทางค่ายอย่างเป็นทางการ
เนื่องจากนักมวยไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและข้อตกลงของค่าย โดยปัจจุบันยังคงมีพันธะตามสัญญากับทางค่าย จึงขอความร่วมมือจากโปรโมเตอร์ ผู้จัดการแข่งขัน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน โปรดเคารพและให้ความร่วมมือตามประกาศฉบับนี้
การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้เป็นพ่อและแม่ปรารถนา แต่เป็นหน้าที่ที่จำเป็นต้องดำเนินการ หลังจากการตักเตือนและการให้โอกาสที่ผ่านมา ยังไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง แท้จริง เจ้าไม่สามารถชี้นำผู้ที่เจ้ารักได้ แต่อัลลอฮ์ทรงชี้นำผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ ซูเราะฮ์อัลเกาะศ็อศ อายะฮ์ที่ 56 ประกาศโดย ค่ายมวยลูกทรายกองดินและครอบครัว ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2569”