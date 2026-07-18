“น้องเฌอแตม" ยิ้มแก้มปริ "โค้ชปาร์ค"เปย์มือถือตัวท็อปค่ายดัง ต่อจากเสื้อทีมชาติ “ซอน” ซุปตาร์ลูกหนัง

“น้องเฌอแตม” พิมพ์ชนก กิจธรรมกูลนิจ ลูกสาวคนสวยของ "หมอประวัติ" นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ประธานสโมสรฯ ถึงกับยิ้มไม่หุบ หลัง ปาร์ค ฮัง-ซอ เฮดโค้ชป้ายแดงของ พลังกาญจน์ เอฟซี แห่งศึกไทยลีก 2 โชว์ความสายเปย์และใจดี มอบโทรศัพท์ซัมซุงตัวท็อปให้ ระหว่างร่วมกันทานมื้อค่ำ ซึ่งแฟนๆต่างแห่แซว “โค้ชปาร์ค” ที่ในสนามดูดุและจริงจัง แต่นอกสนามดูใจดีและเป็นกันเอง
ก่อนหน้านี้ ปาร์ค ฮัง-ซอ ก็เพิ่งจะทำเซอร์ไพรส์ “น้องเฌอแตม” ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรของสโมสรในการพบกันครั้งแรกที่เมืองไทย ด้วยการมอบเสื้อแข่งขันทีมชาติเกาหลีใต้ หมายเลข 7 และลายเซ็นแท้จาก ซน ฮึง-มิน ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกให้ หลังเจ้าตัวเสร็จภารกิจจากการเป็นทีมงานสตาฟฟ์โค้ชช่วยเกาหลีใต้ ในฟุตบอลโลก 2026
ทั้งนี้ “น้องเฌอแตม” ได้โพสต์ภาพรับมอบโทรศัพท์จาก “โค้ชปาร์ค” พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “พี่ๆนักเตะได้เงินกองกลางกันไปแล้ว มื้อเย็นวันนี้เฌอแตมก็ได้ Samsung มา 1 เครื่องจ๊ะ ซารังเฮโย😆❤️ 박항서 감독님 사랑합니다!!”