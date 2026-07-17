“นพรัฐ-สุรดิษ” นำร่วมรอบสอง ”สิงห์ คลาสสิก 2026“

นพรัฐ พานิชผล และ สุรดิษ ยงค์เจริญชัย สกอร์รวมสองวันเท่ากันที่คนละ 9 อันเดอร์พาร์ 133 ขึ้นนำร่วมบนคลับเฮาส์หลังผ่านครึ่งทางศึกออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ รายการ “สิงห์ คลาสสิก 2026” ที่สนามรอยัล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์จัดศึก “สิงห์ คลาสสิก 2026” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคมนี้ โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 450,000 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก ปรากฎว่าการรอบสองยังแข่งขันไม่จบ เนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอ โดยเหลือนักกอล์ฟอีก 4 คน ที่จะกลับมาแข่งขันต่อในเช้ารุ่งขึ้น
ผ่านครึ่งทางของการแข่งขัน โปรเอด้า-นพรัฐ พานิชผล ผู้นำรอบแรก เก็บเพิ่มอีก 2 อันเดอร์พาร์ 69 จาก 3 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียว รวมสองวันมี 9 อันเดอร์พาร์ 133 เท่ากับ โปรอาร์ท-สุรดิษ ยงค์เจริญชัย ที่หวดเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 67 จาก 8 เบอร์ดี้ เสีย 4 โบกี้ ขึ้นนำร่วมกัน โดยทั้งคู่ต่างกำลังลุ้นคว้าแชมป์ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์รายการที่ 3 ในอาชีพให้กับตัวเอง
นพรัฐ พานิชผล เผยหลังรักษาตำแหน่งผู้นำเป็นวันที่สองว่า "วันนี้ออกไปก็ได้เบอร์ดี้เร็ว ส่วนทีช็อตก็ถือว่าโอเค ไม่ได้แย่มาก เข้ารัฟบ้างนิดหน่อย ทำให้เข้ากรีนยาก และตำแหน่งธงวันนี้ก็ค่อนข้างยาก ยอมรับว่าการทำพาร์ตลอด 9 หลุมหลังเป็นผลมาจากทีช็อตที่ไม่ค่อยอยู่แฟร์เวย์ และช็อตแอปโพรชไม่เฉียบคมเหมือนในรอบแรก รอบสามก็จะพยายามแก้เรื่องทีช็อตและช็อตสองให้กลับมาเหมือนรอบแรกครับ น่าจะมีโอกาสพัตต์เบอร์ดี้ใกล้กว่ารอบสอง"
ขณะที่อันดับ 3 ร่วมที่สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 135 มี 7 คนประกอบด้วย ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม (64), ธนกร ตอสี (65), วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ (67), ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง (67), ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ (68), ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ (70) และ ศุภภณ อมรชัยชาญ นักกอล์ฟสมัครเล่น (68)
ส่วนอันดับ 10 ร่วม ที่สกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ ได้แก่ รฐนน วรรณศรีจันทร์ (67), พิชยุตม์ สิมะอารีย์ (68), จณัตว์ สกุลพลไพศาล (69), อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ (70) และ ฉ่างไท้ สุดโสม (70) ด้าน ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน แชมป์เก่า เก็บเพิ่มอีก 3 อันเดอร์พาร์ จาก 3 เบอร์ดี้ สกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ รั้งอันดับ 19