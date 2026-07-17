"ลิลลี่-อาริยา"สุดแกร่งผงาดเหรียญเงินสปริงบอร์ดหญิงคู่ 3 ม.ศึกเอเชียนเอจกรุ๊ป 2026

การแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติ รายการเอเชียนเอจกรุ๊ป 2026(12th Asian Age Group Championships 2026) ประเภทกีฬากระโดดน้ำ ที่สระกระโดดน้ำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (เอแบค บางนา) เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2569 เข้าสู่การแข่งขันวันที่2
ผลปรากฎว่าในประเภทสปริงบอร์ดหญิงคู่ 3 เมตร 2 ดาวรุ่งไทย "ลิลลี่ ประทีป" ลูกครึ่งไทย-เยอรมัน และ อาริยา สุวรรณ ดาวรุ่งลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ทำผลงานสุดเซอร์ไพร้สอีกรายการ ผงาดคว้าเหรียญเงินมาครอง คะแนนรวม 225.63 คะแนน
ก่อนหน้านี้ทั้งคู่คว้าเหรียญทองแดงจากประเภทซิงโครไนซ์ (คู่) Synchronised Platform Group A&B Girls มาครอง