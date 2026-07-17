ยามาฮ่า ชวนชาวเด็กดื้อ PG-1 ร่วมกิจกรรม “Ride and Run” สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ในงาน ULTRAMAN HERO RUN 2026 ครบ 3 สนาม กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ – กาญจนบุรี

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เดินหน้าสร้างประสบการณ์ที่มากกว่าการขับขี่ ผ่านการรวมพลังของคอมมูนิตี้ผู้ใช้ Yamaha PG-1 ทั่วประเทศ กับกิจกรรม “PG-1 Ride and Run” ชวนลูกค้าออกเดินทางร่วมกันสู่ภารกิจสุดพิเศษในงาน ULTRAMAN HERO RUN 2026 งานวิ่งอุลตร้าแมนอย่างเป็นทางการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีของอุลตร้าแมน ที่จะจัดขึ้นรวม 3 สนามทั่วประเทศไทย
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างและขยายคอมมูนิตี้ผู้ใช้ Yamaha PG-1 ให้ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน ภายใต้แนวคิดการออกไปค้นพบโลกในแบบของตัวเอง ผ่านการเดินทางที่สนุก คล่องตัว และพร้อมลุยไปได้ทุกที่ ตามสไตล์ของ Yamaha PG-1 พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนสมาชิกในคอมมูนิตี้
ด้วยคาแรกเตอร์ของ Yamaha PG-1 รถที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้งานหลากหลายรูปแบบ ทั้งความคล่องตัวในการขับขี่ในเมือง ความสะดวกในการเดินทางระยะใกล้ ไปจนถึงการออกไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ นอกเส้นทางเดิม ทำให้กิจกรรม PG-1 Ride and Run กลายเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนตัวตนของผู้ใช้ PG-1 ได้อย่างชัดเจน ผ่านการเดินทางเพื่อออกไปพบผู้คนใหม่ ๆ สัมผัสสถานที่ใหม่ๆ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ร่วมกันในแต่ละจุดหมายปลายทาง
โดยยามาฮ่าจะเชิญชวนลูกค้า Yamaha PG-1 ร่วมขับขี่รถคู่ใจเดินทางไปยังสนามแข่งขันในแต่ละจังหวัด พร้อมร่วมวิ่งและสัมผัสบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองไปกับแฟนอุลตร้าแมนจากทั่วประเทศ นับเป็น Unique Experience ที่ผสานความสนุกของการเดินทาง การใช้ชีวิตแบบแอ็กทีฟ และพลังของคอมมูนิตี้เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ การออกทริประยะสั้นกับเพื่อนสมาชิก หรือการร่วมกิจกรรมในจังหวัดต่าง ๆ PG-1 พร้อมตอบโจทย์ทุกการเดินทางด้วยความคล่องตัว ขับขี่ง่าย สนุก และพร้อมพาผู้ขับขี่ออกไปค้นพบประสบการณ์ใหม่ได้ทุกวัน
สำหรับ ULTRAMAN HERO RUN 2026 จัดโดย บริษัท ฟันเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จำกัด และได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Hero Mission” ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากอุลตร้าแมนยุคโชวะ พร้อมกิจกรรมพิเศษและการปรากฏตัวของเหล่าฮีโร่ในตำนาน เพื่อสร้างความประทับใจให้กับแฟน ๆ ทุกเจเนอเรชัน
กิจกรรม ULTRAMAN HERO RUN 2026 จะจัดขึ้นรวม 3 สนามทั่วประเทศ ได้แก่
สนามแรก วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร
สนามที่ 2 วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2569 ณ สวนสาธารณะนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สนามที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2569 (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้)
โดยลูกค้า Yamaha PG-1 ที่เข้าร่วมกิจกรรม Ride and Run จะได้ร่วมขับขี่ในรูปแบบคอมมูนิตี้ สัมผัสสีสันและเสน่ห์ของแต่ละเมืองตลอดเส้นทาง พบปะเพื่อนสมาชิกจากหลากหลายพื้นที่ พร้อมร่วมสร้างมิตรภาพใหม่ ๆ ผ่านกิจกรรมที่สะท้อนแนวคิดการใช้ชีวิตอย่างแอ็กทีฟ สนุกกับการเดินทาง และใส่ใจสุขภาพไปพร้อมกัน
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม PG-1 Ride and Run x ULTRAMAN HERO RUN 2026 สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่าน Facebook: Yamaha Society Thailand โดยลงทะเบียนใต้โพสต์กิจกรรมที่ยามาฮ่ากำหนด ทั้งนี้ จำนวนสิทธิ์เข้าร่วมในแต่ละสนามมีจำนวนจำกัด
ติดตามรายละเอียดกิจกรรม เงื่อนไขการเข้าร่วม และกำหนดการ Meet & Ride ในแต่ละสนามได้ทาง Facebook : Yamaha Society Thailand มาร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับคอมมูนิตี้ PG-1 สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่สนุก คล่องตัว และพร้อมลุยไปได้ทุกที่ พร้อมเก็บเกี่ยว Unique Experience ใหม่ ๆ ในแต่ละจังหวัด กับกิจกรรม PG-1 Ride and Run x ULTRAMAN HERO RUN 2026 ทั้ง 3 สนามทั่วประเทศไทยไปด้วยกัน
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