สมาคมฟุตบอลเผยชื่อแข้งจิ๋วโครงการ FIFA TDS Talent ID 2026 กับภารกิจค้นป่าหาช้างเผือก

โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี ร่วมยินดีกับ “น้องลีโอ” ธีรเทพ ระโหฐาน แข้งดาวรุ่งของโรงเรียน หลังมีชื่อติดเป็นลำดับที่ 105 ของโครงการ FIFA TDS Talent ID 2026 กับภารกิจ "ค้นป่าหาช้างเผือก" ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) จัดขึ้น
ทั้งนี้ สมาคมฯพิจารณาประกาศ รายชื่อนักกีฬาในข่ายติดตามและการพัฒนาศักยภาพ ภายใต้ โครงการ FIFA TDS Talent ID Leg 2 2026 รุ่นอายุเกิด พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) และ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) รายชื่อดังกล่าวเป็นนักกีฬาที่ผ่านกระบวนการ Talent Identification เพื่อจัดเก็บข้อมูลและติดตามพัฒนาการ และโอกาสในการเข้าร่วมโครงการของสมาคมฯ ในอนาคตต่อไป
นักกีฬารุ่นอายุเกิด พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) และ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ https://drive.google.com/.../1iDXU8i_vaX6h3Q9Pg2... โดยผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารโครงการ FIFA Talent Development Scheme (TDS) ได้ทาง Facebook : TDS Thailand