"โอลิเซ" กระสันซบ "รีล มาดริด" ถามข้อมูล "เอ็มบัปเป-ชูอาเมนี"

ไมเคิล โอลิเซ ตัวรุก บาเยิร์น มิวนิก แสดงความต้องการย้ายไป รีล มาดริด ตลาดซัมเมอร์นี้
"เลอ กิป" สื่อแดนน้ำหอม รายงาน โอลิเซ วัย 24 ปี บอกเพื่อนร่วมทีมชาติฝรั่งเศส ชุดฟุตบอลโลก 2026 ต้องการเซ็นสัญญากับ "ราชันชุดขาว"
สำนักข่าวแห่งเดียวกัน ขยายความว่า อดีตผู้เล่น คริสตัล พาเลซ กำลังรวบรวมข้อมูลของสโมสรจาก คีเลียน เอ็มบัปเป กับ ออเรเลียง ชูอาเมนี 2 นักเตะ "ตราไก่" สังกัด มาดริด
โอลิเซ ดาวเด่นของ "เลอ เบลอส์" ซึ่งทะลุถึงรอบรองชนะเลิศ เวิลด์ คัพ ย้ายมา บาเยิร์นฯ ค่าตัว 50 ล้านปอนด์ (มากกว่า 2,250 ล้านบาท) เมื่อปี 2024 และเหลือสัญญา 3 ปี ดังนั้น "ลอส บลังกอส" ต้องทุ่มเงินก้อนโตเพื่อทำให้ฝันของนักเตะเป็นจริง
"เลอ กิป" เผยว่า ดาโยต์ อูปาเมกาโน กองหลังเพื่อนร่วมสโมสรและทีมชาติ พยายามเกลี้ยกล่อม โอลิเซ ปักหลักถิ่นอัลลิอันซ์ อารีนา ต่อไป
โอลิเซ ตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างหนาหู หลังผลงานโดดเด่นกับ "เสือใต้" โดยยิง 16 ประตู 27 แอสซิสต์ จาก 39 เกมบุนเดสลีกา เยอรมัน นอกจากนี้ยังเป็นผู้เล่นแอสซิสต์สูงสุดของ ฟุตบอลโลก 2026 (5 แอสซิสต์) ก่อนลงเตะแมตช์ชิงอันดับ 3 กับ อังกฤษ ที่เมืองไมอามี วันเสาร์นี้ (18 ก.ค.)
รายงานข่าวที่ประเทศเยอรมนี ช่วงต้นปี 2026 เผยว่า ลิเวอร์พูล ยื่นข้อเสนอ 173 ล้านปอนด์ (มากกว่า 7,800 ล้านบาท) ดึงตัว โอลิเซ ไปแทน โมฮาเหม็ด ซาลาห์ กองหน้าระดับตำนาน แต่ บาเยิร์นฯ ยืนกรานหนักแน่นไม่ขาย
นอกจากนี้ โอลิเซ ยังถูกเชื่อมโยงกับการเลือกตั้งประธานสโมสร รีล มาดริด โดยมีการบอกใบ้ว่า สโมสรจะทุ่มเงิน 130 ล้านปอนด์ (ประมาณ 5,870 ล้านบาท) หาก ฟลอเรนติโน เปเรซ ชนะอีก 1 สมัย
ปรากฏว่า เปเรซ ชนะการเลือกตั้ง แต่ยังไม่มีการติดต่อระหว่าง 2 สโมสร ตามความจริงว่าค่าตัว โอลิเซ อาจสูงกว่าเดิม หลังฟอร์มโดดเด่นในศึกฟุตบอลโลก