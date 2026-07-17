"ฟีฟ่า" ยึดธรรมเนียมอเมริกัน มอบแหวนแชมป์บอลโลก

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) มอบแหวนแชมป์ ฟุตบอลโลก 2026 แก่ผู้ชนะระหว่าง สเปน กับ อาร์เจนตินา วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคมนี้ โดยมี โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา นั่งชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
การมอบแหวนแชมป์ เป็นธรรมเนียมของกีฬาอเมริกัน อาทิ แชมป์ซูเปอร์ โบว์ล ของลีกเอ็นเอฟแอล (NFL) และ ลีกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA)
แหวน 30 วง จะมอบแก่ทีมแชมป์โลก และอีก 1,996 วง จะวางจำหน่ายสำหรับแฟนบอล โดยแต่ละวงมีถ้วย "ฟีฟา เวิลด์ คัพ" ขนาดเล็ก และสลักชื่อบนตัวแหวนด้วย
ทรัมป์ ผู้ทำหน้าที่มอบโทรฟีแก่ผู้ชนะ ไม่เคยเข้ามานั่งชมทั้ง 102 เกมตลอดทัวร์นาเมนต์ รวมถึงพลาดการแข่งขันของ สหรัฐอเมริกา กระทั่งแพ้ เบลเยียม ขาดลอย 1-4 ตกรอบ 16 ทีมสุดท้าย
ความเคลื่อนไหวล่าสุด มหานครนิว ยอร์ก สถานที่จัดการแข่งขัน ได้รับคำเตือนเกี่ยวกับมลพิษ ซึ่งเกิดจากไฟป่าที่ประเทศแคนาดา แต่ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่า ส่งผลกระทบต่อเกมที่สนามเม็ตไลฟ์ สเตเดียม