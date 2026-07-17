ปัตตานีเปิดหัวรับบีจี, แชมป์เก่าบุรีรัมย์บุกรังสุโขทัย ศึกบีวายดี ซีไลออน ซิกส์ลีกหนึ่ง 2026-27

ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ รายการ บีวายดี ซีไลออน ซิกส์ ลีกหนึ่ง (ไทยลีก 1) ประจำฤดูกาล 2026/27 เพื่อให้สโมสรสมาชิกได้รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ฤดูกาลใหม่เตรียมเปิดฉากความมันส์อย่างเป็นทางการ วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2569 ก่อนปิดฉากการแข่งขันใน วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2570 โดยการแข่งขันนัดสุดท้ายของฤดูกาล ทุกคู่จะลงสนามพร้อมกัน เพื่อเพิ่มความเข้มข้นและความยุติธรรมในการลุ้นอันดับจนถึงวินาทีสุดท้าย
สวัสดิภาพของนักฟุตบอลถือเป็นหัวใจสำคัญ ท่ามกลางปฏิทินการแข่งขันที่อัดแน่น ทั้งในเวทีนานาชาติของทีมชาติไทย และ ระดับสโมสร สมาคมฯ จึงกำหนดให้ฤดูกาล 2026/27 เริ่มแข่งขันช้ากว่าฤดูกาลที่ผ่านมา 3 สัปดาห์ เพื่อให้นักกีฬาได้พักฟื้นร่างกายอย่างเหมาะสม
สำหรับ การแข่งขันไทยลีก 1 ในฤดูกาล 2026/27 จะประกอบด้วย แมตช์สุดสัปดาห์ 29 นัด และ แมตช์กลางสัปดาห์ 1 นัด (ไม่รวมการแข่งขันนัดตกค้างหรือการแข่งขันที่อาจมีการเลื่อน)
โปรแกรมการแข่งขันได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับปฏิทินการแข่งขันฟุตบอลถ้วยระดับสโมสรเอเชีย รวมถึงสโมสรอาเซียน พร้อมกำหนดมาตรการสำรองและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริหารฟุตบอลลีก เพื่อลดผลกระทบจากการเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันให้เหลือน้อยที่สุด
นอกจากนี้ เพื่อร่วมสืบสานและเคารพวิถีปฏิบัติอันงดงามของพี่น้องชาวมุสลิม การแข่งขันนัดเหย้าของ สโมสรปัตตานี เอฟซี ในช่วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ (ประมาณ 8 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2570) จะกำหนดเวลาแข่งขัน ตั้งแต่ 19.00 น. เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกแก่แฟนฟุตบอลในการเข้าชมการแข่งขัน
ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอความร่วมมือทุกสโมสรปฏิบัติตาม มาตรฐานสนามแข่งขัน และ ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การแข่งขันตลอดฤดูกาล 2026/27 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐาน และสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับ นักกีฬา สโมสร และความประทับใจแก่แฟนฟุตบอลทั่วประเทศ
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดแรก มีดังนี้
ศุกร์ 4 ก.ย. 2569
19:00 ปัตตานี เอฟซี v บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
เสาร์ 5 ก.ย. 2569
18:00 สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด v ชลบุรี เอฟซี
18:30 ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด v ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด
19:00 ราษีไศล ยูไนเต็ด v การท่าเรือ เอฟซี
19:30 ระยอง เอฟซี v พีที ประจวบ เอฟซี
อาทิตย์ 6 ก.ย. 2569
18:00 อยุธยา ยูไนเต็ด v ราชบุรี เอฟซี
18:30 ลำพูน วอริเออร์ v อุทัยธานี เอฟซี
19:00 สุโขทัย เอฟซี v บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (แชมป์เก่า)