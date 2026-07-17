เปิดตัวภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดี “BUAKAW THE SERIES” ถ่ายทอดชีวิต “บัวขาว”

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ มูลนิธิบัญชาเมฆ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) และมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “BUAKAW THE SERIES Dust, Sweat And Glory” ผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2568 ภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของ ร้อยเอก สมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว บัญชาเมฆ) ยอดนักมวยไทยระดับโลก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านคุณค่าของความมุ่งมั่น ความมีวินัย ความอดทน และการพัฒนาตนเอง ควบคู่กับการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าของมวยไทยในฐานะ Soft Power ของประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติ
ภายในงาน ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า ภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีเรื่องนี้มุ่งใช้พลังของสื่อสร้างสรรค์ในการส่งต่อแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดคุณค่าของความมีวินัย ความมุ่งมั่น ความอดทน และการไม่ยอมแพ้ ผ่านเรื่องราวชีวิตจริงของบุคคลต้นแบบ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนสามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ควบคู่กับการสร้างการรับรู้คุณค่าของมวยไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมและ Soft Power ของประเทศไทย
ด้าน บัวขาว บัญชาเมฆ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่วัยเด็ก การฝึกซ้อม การก้าวผ่านอุปสรรค จนก้าวขึ้นเป็นยอดนักมวยไทยระดับโลกส่วนตัวรู้สึกตื่นตันใจเป็นอย่างมาก และขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทำภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของตนเอง ซึ่งกว่าที่จะก้าวไปได้ชัยชนะบนเวทีเราต้องผ่านอะไรมาบ้าง เราต้องผ่านความอดทนอดกลั้นขนาดไหน เพราะทุกอย่างเป็นเรื่องราวที่ก้าวไปด้วยขั้นตอน ตนเองคิดว่ามีใจที่วิเศษกว่าคนอื่น และเรื่องราวของตนมีแรงที่แรงที่ห้า ช่วยผลักดันให้สู้มาตลอด และผ่านเรื่องราวต่างๆ ทุกย่างก้าวจนกลายเป็นประสบการณ์และก้าวมาถึงวันนี้ สำหรับนักแสดงที่รับบทเป็นบัวขาวในวัยเด็กก็คือ ลูกของน้องสาวแท้ๆ ของตนเอง
“หนังเรื่องนี้ผมก็มีส่วนช่วยในการเป็นผู้ช่วยผู้กำกับ และเป็นผู้แนะนำในการถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเราที่ออกมาจากใจของบัวขาวจริงๆ ขณะที่บางส่วนก็เป็นการสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยมันสมองของผู้กำกับ แต่สิ่งที่เราช่วยคือบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตตัวเองว่าเป็นอย่างไร สำหรับผมนั้นต้นทุนชีวิตมีแค่ 100 เดียว ถ้าวันนั้นแม่ไม่ให้เงิน ผมก็ไม่สามารถไปชกมวยกับเพื่อนๆ ได้ จาก้าวแรกในวันนั้น ทำให้ผมได้ชกมวยและก้าวมาจนถึงวันนี้ได้ นอกจากนี้ หนังเรื่องนี้เราก็ไม่ได้ทำแค่ภาษาไทยอย่างเดียว แต่เราได้แปลเป็นภาษาอื่นเพื่อถ่ายทอดให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ด้วย“
ขณะที่ อิสรา นาดี ผู้กำกับ กล่าวว่า ภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีเรื่องนี้จะพาผู้ชมสัมผัสเรื่องราวการต่อสู้ ความมุ่งมั่น และแรงบันดาลใจของ “บัวขาว” ภายใต้แนวคิด “ทุกความสำเร็จ ล้วนเริ่มต้นจากก้าวเล็ก ๆ ที่ไม่เคยหยุดเดิน” โครงการจัดทำโดย มูลนิธิบัญชาเมฆ มี ร.ท.ธีรวัฒน์ ยิ้วยิ้ม รองประธานมูลนิธิบัญชาเมฆ เป็นผู้จัดการโครงการ และ ดร.ยศพนธ์ สุกุมลนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาการกีฬา สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยภาพยนตร์แบ่งเป็น 6 ตอน ตอนละ 25 นาที ถ่ายทอดเส้นทางชีวิตของ “บัวขาว” ตั้งแต่ก้าวแรกสู่สังเวียนจนก้าวสู่แชมป์โลก การต่อยอดความสำเร็จ และการส่งต่อแรงบันดาลใจ นอกจากการถ่ายทอดเรื่องราวของนักกีฬาระดับโลกแล้ว ภาพยนตร์ยังมีบทบาทในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมวยไทยในฐานะ Soft Power ของประเทศไทย เชื่อมโยงกีฬา วัฒนธรรม และการพัฒนาคน สร้างการรับรู้ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมต่อยอดคุณค่าของสื่อสร้างสรรค์สู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ
ติดตาม “BUAKAW THE SERIES Dust, Sweat And Glory” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00–11.30 น. ทาง ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 เริ่มตอนแรก EP1 “ก้าวแรกสู่สังเวียน” ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 พร้อมรับชมผ่าน Facebook, TikTok และ YouTube เพื่อร่วมสัมผัสเรื่องราวชีวิตของ “บัวขาว บัญชาเมฆ” ที่สะท้อนพลังของความมุ่งมั่น ความพยายาม และแรงบันดาลใจในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ พร้อมร่วมผลักดันมวยไทยสู่การเป็น Soft Power ที่สร้างคุณค่าและชื่อเสียงให้ประเทศไทยในระดับนานาชาติ