“ฮาลันด์“​ ดาวยิงสายมีม! โผล่ขอบคุณเพจแกงเสก AI ทำรูปทรงผมเจ้าสาวปี 2026

เออร์ลิง ฮาลันด์ ยังคงยืนหนึ่งในเรื่องมีม ณ เวลานี้ ล่าสุดกลายเป็นไวรัล เมื่อ อินสตาแกรม hairspray_studio แชร์ภาพ AI สุดปั่นของดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์ และสโมสรแมนฯซิตี้ ในลุคทรงผมเจ้าสาว พร้อมเขียนแคปชันแซวให้สาวๆ ยื่นเป็นเรฟให้ช่างผมในปี 2026 นี้
งานนี้เจ้าตัวไม่โกรธ แถมยังเข้าไปคอมเมนต์ตอบอย่างชอบใจว่า "ขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจนะ" ปั่นจัดจนแฟนคลับแซว
งานนี้ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะแอบเก็บเรฟไว้ใช้จริงหรือเปล่า เพราะปัจจุบัน ฮาลันด์ กำลังคบหาดูใจกับแฟนสาว อิซาเบล เฮาก์เซง โยฮันเซน และยังมีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันแล้ว แฟนๆ คงต้องรอลุ้นกันต่อว่างานแต่งงานอย่างเป็นทางการของทั้งคู่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่