สมาคมกอล์ฟฯ มอบ 1.5 ล้าน ผ่านมูลนิธิปิติฯ เพื่อการศึกษาและสาธารณสุข

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ มอบเงินจำนวน 1.5 ล้านบาท ให้แก่ นายปิติ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการมูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปีของมูลนิธิฯ ซึ่งจัดขึ้น ณ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาและสาธารณสุข ทั้งการมอบทุนการศึกษา จัดหาอุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน รวมถึงจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัด
โดยในปี 2569 มูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี ตั้งเป้ามอบทุนการศึกษา พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนรู้และสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แก่โรงเรียนห่างไกล 6 แห่ง ในจังหวัดกำแพงเพชร นครพนม กระบี่ จันทบุรี ลพบุรี และแม่ฮ่องสอน พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรและขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชน