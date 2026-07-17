AIS PLAY ยิงสดไอซ์ฮอกกี้เยาวชน เชียร์“ภู-ภีม” ลงสนามศึก XPENG

AIS PLAY ยิงสดศึกฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนเอเชีย 18-20 ก.ค.นี้ พร้อมชมแมตช์พิเศษ “ภู ธัชชัย BUS” ลงสนามโชว์สกิลคู่น้องชาย
AIS PLAY ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบริการวิดีโอสตรีมมิ่งและคอนเทนต์กีฬาเบอร์ 1 ของประเทศไทย พร้อมส่งมอบประสบการณ์รับชมกีฬาหลากหลายประเภทให้คนไทยได้เข้าถึงอย่างทั่วถึง ล่าสุดคว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดแต่เพียงผู้เดียวการแข่งขัน “XPENG International Ice Hockey Cup 2026 – Asia Elite Series” ศึกฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนนานาชาติระดับเอเชีย ที่ MGC-ASIA และ เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2569 เปิดโอกาสให้แฟนกีฬาได้รับชมการแข่งขันคุณภาพจากทีมชั้นนำของเอเชียได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน AIS PLAY พร้อมพากย์ไทยทุกแมตช์ ที่ถ่ายทอดสดและสามารถรับชมย้อนหลังได้ ลูกค้า AIS ชมสดฟรีตลอดการแข่งขัน
การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับวงการฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนของไทย พร้อมเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพ สั่งสมประสบการณ์ และก้าวสู่มาตรฐานการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (U15) และรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี (U20) มีทีมชั้นนำจากหลายประเทศในเอเชียเข้าร่วมการแข่งขัน อาทิ ฮ่องกง, ไชนีส ไทเป, อินโดนีเซีย และประเทศไทย
สำหรับทีมประเทศไทยครั้งนี้ นำโดยนักกีฬาดาวรุ่งทีมชาติไทยหลายคนที่น่าจับตามอง ได้แก่ “เจด” ชยพล จรัสกร กัปตันทีมชาติไทย U18 ผู้พาทีมชาติไทยคว้าแชมป์โลกไอซ์ฮอกกี้ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ดิวิชั่น 3 กลุ่มบี พร้อมเลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่น 3 กลุ่มเอ, คิงส์ตัน จือ จุน พาน ผู้รักษาประตูทีมชาติไทย U18 และ “ภีม” ธนัช ลิ้มปัญญากุล นักกีฬาทีมชาติไทยที่ติดทีมชาติหลายชุดอายุ และลงแข่งขันในรายการนานาชาติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังมีนักกีฬาเยาวชนทีมชาติจากหลายประเทศร่วมประชันฝีมือในรายการนี้อีกด้วย
ไฮไลต์สำคัญของการแข่งขันปีนี้อยู่ที่ Exhibition Match ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ซึ่งจะได้พบกับแมตช์สุดพิเศษ เมื่อ “ภู” ธัชชัย ลิ้มปัญญากุล สมาชิกวง “BUS because of you i shine” นักร้องขวัญใจ Gen Z ลงสนามโชว์ฝีมือการเล่นฮอกกี้น้ำแข็ง ร่วมกับน้องชาย “ภีม” ธนัช ลิ้มปัญญากุล นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทย ก่อนปิดท้ายด้วยการแสดงสุดพิเศษจากทั้งสองพี่น้อง สร้างสีสันให้กับการแข่งขันและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่สนใจกีฬา
การถ่ายทอดสดการแข่งขันครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ AIS PLAY ในการขยายโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการรับชมกีฬาหลากหลายประเภทได้สะดวกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกีฬาระดับโลก ระดับภูมิภาค หรือกีฬาที่กำลังเติบโตในประเทศไทย พร้อมร่วมผลักดันวงการกีฬาของไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาสนใจการเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น
ร่วมเชียร์นักกีฬาไทยในการแข่งขัน XPENG International Ice Hockey Cup 2026 – Asia Elite Series ถ่ายทอดสดระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2569 พร้อมรับชมย้อนหลัง ลูกค้า AIS ชมสดฟรีที่ AIS PLAY ทุกช่องทาง ทั้งแอปพลิเคชัน AIS PLAY, กล่อง AIS PLAYBOX, กล่อง GIGA TV, SAMSUNG SMART TV, Android TV, Apple TV, LG Smart TV และ ชมผ่าน PC ที่ aisplay.ais.th หรือ คลิก https://m.ais.co.th/ICH