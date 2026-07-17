“เมสซี่” ขึ้นเต็ง 1 บัลลงดอร์ หลังพาอาร์เจนตินาเข้าชิงบอลโลก 2026

ลิโอเนล เมสซี่ ซูเปอร์สตาร์กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินา กลายเป็นตัวเต็งอันดับ 1 ในการลุ้นคว้ารางวัล บัลลงดอร์ 2026 จากการคาดหมายของหลายสื่อฟุตบอลต่างประเทศ หลังพา “ฟ้าขาว” ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ฟุตบอลโลก 2026 พร้อมเดินหน้าลุ้นแชมป์โลกสมัยที่ 2 ติดต่อกัน
ผลงานของ “เมสซี่” ในทัวร์นาเมนต์นี้ยังคงโดดเด่นทั้งการทำประตู การสร้างสรรค์เกม และบทบาทในการพาทีมฝ่าด่านสำคัญ โดยเฉพาะเกมรอบรองชนะเลิศที่เอาชนะอังกฤษ 2-1 ส่งผลให้คะแนนความนิยมในการลุ้นรางวัลลูกฟุตบอลทองคำพุ่งขึ้นเหนือคู่แข่งสำคัญ ซึ่งในฟุตบอลโลก 2026 เจ้าตัวลงทำไปแล้ว 8 ประตู กับอีก 4 แอสซิสต์
ขณะที่ ลามีน ยามาล ดาวรุ่งทีมชาติสเปน ยังคงเป็นคู่แข่งคนสำคัญ โดยนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026 ถูกมองว่าอาจเป็นเกมตัดสินชะตารางวัลบัลลงดอร์ในปีนี้ หากดาวเตะวัย 19 ปีพาสเปนคว้าแชมป์และทำผลงานได้อย่างโดดเด่น ก็มีโอกาสแซง “เมสซี่” ในโค้งสุดท้าย
ส่วน แฮร์รี เคน กองหน้าทีมชาติอังกฤษ แม้จะทำผลงานยอดเยี่ยมกับสโมสรตลอดฤดูกาล แต่การพาทีม “สิงโตคำราม” หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบรองชนะเลิศ ทำให้โอกาสคว้าบัลลงดอร์ลดลงอย่างมากในสายตาของหลายสำนัก