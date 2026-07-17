“พระราชินี” ทรงรับรางวัลเกียรติยศทางการกีฬา เชิดชูพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย รางวัลเกียรติยศทางการกีฬา แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2568
การถวายรางวัลครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบ โดยทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบรายการ Keelboat SSL47 ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อปี 2568 รวมถึงทรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท IRC Zero ในนามทีมวายุ จากการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 37
นอกจากนี้ ยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของนักกีฬา ทรงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มีน้ำพระราชหฤทัยแห่งความเป็นนักกีฬา และทรงสร้างคุณูปการต่อวงการกีฬาไทย เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ