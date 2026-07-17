“JAS” ผนึกกำลัง “สน.บางซื่อ” และ “กทม” ตรวจความพร้อม ยกระดับความปลอดภัย รองรับแฟนบอลนัดชิง “ฟุตบอลโลก 2026” ณ สวนรถไฟ

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด FIFA World Cup 2026™ ในประเทศไทย ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ และฝ่ายบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว 1 สำนักงานบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด้านสถานที่และมาตรการรักษาความปลอดภัย ก่อนการจัดงาน "FIFA WORLD CUP 2026™ ONE NIGHT ONE CHAMPION" ซึ่งจะจัดขึ้นในคืนวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 โดยเปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่ตั้งแต่เวลา 23.30 น. (ประตู 3) ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เพื่อรองรับแฟนบอลชาวไทยที่จะมาร่วมชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบชิงชนะเลิศ
การลงพื้นที่ครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจความพร้อม ได้แก่ พ.ต.อ. สนอง แสงมณี ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ, พ.ต.ท. มนูญ กู้เมือง รองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ, คุณเบญจวรรณ ฟ้ากระจ่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว 1 สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และคุณนวรัตน์ พูลมาก รองผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS
การตรวจความพร้อมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน ทั้งด้านการอำนวยความสะดวก การบริหารจัดการพื้นที่ การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบการเข้า-ออกงาน การบริหารจัดการการจราจร รวมถึงการเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ งาน “FIFA WORLD CUP 2026™ ONE NIGHT ONE CHAMPION” จะจัดขึ้นในคืนวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 เปิดเข้าร่วมกิจกรรมเวลา 23.30 น. (ประตู 3) ต่อเนื่องถึงเช้ามืดวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569 คิกออฟเวลา 02.00 น. ณ ลานกิจกรรม สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!!
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