“กุลวุฒิ” พลาดท่าพ่ายเจ้าถิ่น 1-2 ร่วง 8 คน ขนไก่เจแปนโอเพ่น 2026

"วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ชายเดี่ยวมือ 2 ของโลก หนึ่งเดียวของไทยที่ผ่านเข้ามาเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศ แบดมินตัน เจแปน โอเพ่น 2026 รายการระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีอันต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบดังกล่าว หลังพลิกล็อคปราชัยให้กับ ยูชิ ทานากะ มือ 19 ของโลก จากญี่ปุ่น 1-2 เกม
แม้ “วิว” จะฮึดเก็บเกมแรกมาได้ก่อน 22-20 แต่กลับพ่ายในอีก 2 เกมถัดมา 16-21 และ 18-21 ทำให้ “วิว” แพ้ไป 1-2 เกม ต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศ โดยรายการต่อไปสัปดาห์หน้า ระหว่างวันที่ 20-26 ก.ค.นี้ “วิว” มีโปรแกรมลุยรายการใหญ่ระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 วิคเตอร์ ไชนา โอเพ่น 2026 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อ