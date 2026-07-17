ซีเกมส์ที่มาเลย์จัด 43 กีฬา ชินลงและพาเดลถูกบรรจุแข่ง

ลงตัวแล้วชนิดกีฬาจัดแข่งในซีเกมส์ ครั้งที่ 34 ที่มาเลเซียปีหน้า ชิงชัยกันที่ 43 ชนิดกีฬา หลังเพิ่ม 5 กีฬาเข้าบรรจุในช่วงโค้งสุดท้าย คือ กาบัดดี้, ลีลาศ, เทคบอล, พาเดล และ ฮอกกี้น้ำแข็ง ขณะที่ ชินลง กับ โปโล จะถูกเพิ่มในประเภทกีฬาของตะกร้อ และ ขี่ม้า "บิ๊กแนต" นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ยืนยันหลังประชุมมนตรีซีเกมส์รอบนี้จะไม่มีการเพิ่มชนิดกีฬาอีกแล้ว พร้อมเตรียมออกหนังสือคู่มือซีเกมส์แจ้ง 11 ชาติสมาชิกทันที
นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, รองประธานคณะกรรมการบริหาร และ สมาชิกกิตติมศักดิ์ สหพันธ์กีฬาซีเกมส์ ได้กล่าวว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 16-17 ก.ค.69 สภาโอลิมปิกมาเลเซีย (Olympic Council of Malaysia) หรือ OCM ในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 34 ในปี 2027 ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian Games Federation: SEAGF), การประชุมคณะกรรมการบริหาร (SEAGF Executive Committee) และ การประชุมมนตรีสหพันธืซีเกมส์ (SEAGF Council) ที่โรงแรมซันเวย์ รีสอร์ท เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
สำหรับการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian Games Federation: SEAGF) มีจำนวน 6 คณะ โดยมี นายณัฐวุฒิ เรืองเวส, ศ. เกียรติคุณ นพ. อรรถ นานา, นายแพทย์ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล, ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค, ผศ.ดร.วิทเวช วงศ์เพม, พลเรือเอก ดร. อธินาถ ปะจายะกฤตย์ ผู้แทนจากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมด้วย
นายกองเอกชัยภักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับประเด็นสำคัญของการประชุม คือการพิจารณาการบรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 34 จากเดิมที่กำหนดไว้ 38 ชนิดกีฬา โดยคณะกรรมการกีฬาและกติกา (Sports and Rules Committee) ได้พิจารณาคำอุทธรณ์จากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติทั้ง 11 ประเทศสมาชิก ซึ่งมีการเสนอชนิดกีฬาเพื่อพิจารณารวมทั้งสิ้น 30 ชนิดกีฬา ซึ่งภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บรรจุ ชนิดกีฬาเพิ่มเติม จำนวน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ กาบัดดี้, ลีลาศ, เทคบอล, พาเดล และ ฮอกกี้น้ำแข็ง นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เพิ่ม 2 ประเภทการแข่งขัน ภายใต้ชนิดกีฬาที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ ชินลง ภายใต้ชนิดกีฬาตะกร้อ และ โปโล ภายใต้ชนิดกีฬาขี่ม้า
"สำหรับข้อเสนอให้บรรจุ กีฬาเชียร์ (Cheerleading) และ Air Badminton เป็นกีฬาสาธิต นั้น ที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอและจะมีการพิจารณาในโอกาสต่อไป"
นายกองเอกชัยภักดิ์ ยังกล่าวต่อว่า อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ได้รับการพิจารณา คือข้อเสนอเรื่อง ช่วงพัก เพื่อให้นักกีฬาดื่มน้ำระหว่างการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักกีฬา โดยเฉพาะการแข่งขันที่จัดขึ้นในสภาพอากาศร้อนและชื้นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ การนำไปใช้จะเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคของแต่ละชนิดกีฬา ที่จะระบุไว้ในหนังสือคู่มือเทคนิคและกฎระเบียบการแข่งขัน
ด้านการประชุมคณะกรรมการบริหาร (SEAGF Executive Committee) ซึ่งมีผู้แทนจากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ ดร. ชื่นชนก ศิริวัฒน์ ในฐานะ Executive Member, Southeast Asian Games Federation (SEAGF) เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยที่ประชุมได้มีมติรับรองผลการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายทั้ง 6 คณะ รวมทั้งให้ความเห็นชอบการบรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติม จำนวน 5 ชนิดกีฬา และการเพิ่ม 2 ประเภทการแข่งขัน ก่อนนำเสนอเข้าสู่การประชุมมนตรีสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในลำดับต่อไป
ส่วนการประชุมมนตรีสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ (SEAGF Council) ในวันที่ 17 ก.ค.69 จะมีการประชุมมนตรีสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ ซึ่งถือเป็นการประชุมระดับสูงสุดของสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในวาระสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 34
ประเทศไทยมีผู้แทนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ในฐานะ Executive Board Vice Chairman and Honorary Member, Southeast Asian Games Federation (SEAGF), พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ ในฐานะมนตรีสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ (SEAGF Council Member, พลเรือเอก ดร. อธินาถ ปะจายะกฤตย์ ในฐานะมนตรีสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ (SEAGF Council Member)และ ดร. ชื่นชนก ศิริวัฒน์ ในฐานะมนตรีสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ (SEAGF Council Member)
"การประชุมครั้งนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการรับรองผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงการรับรองการบรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติม จำนวน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ กาบัดดี้, ลีลาศ, เทคบอล, พาเดล และ ฮอกกี้น้ำแข็ง พร้อมทั้งการเพิ่ม 2 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ ชินหลง ในกีฬาตะกร้อ และ โปโล ในกีฬาขี่ม้า ซึ่งภายหลังการรับรองจากที่ประชุมมนตรีสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 34 ที่ ประเทศมาเลเซีย จะมีการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 43 ชนิดกีฬา ซึ่งถือเป็นข้อสรุปของรายการชนิดกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน และจะไม่มีการบรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมอีก โดยรายละเอียดของรายการแข่งขัน และข้อกำหนดทางเทคนิคของแต่ละชนิดกีฬา จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายนนี้" นายกองเอกชัยภักดิ์ กล่าว