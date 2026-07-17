ระเบิดศึกลูกหนังเยาวชนนานาชาติ! “ยินตัน ยู-14 อาเซียน ดรีม ฟุตบอล ทัวร์นาเมนต์ 2026” รวม 16 ทีมดาวรุ่งจาก 3 ประเทศ ดวลแข้งที่ไทย 23–26 ก.ค. นี้ ที่โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ่ 16 ทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จากประเทศไทย ญี่ปุ่น และมาเลเซีย
เตรียมร่วมชิงชัยในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ “ยินตัน ยู-14 อาเซียน ดรีม ฟุตบอล ทัวร์นาเมนต์ 2026” ระหว่างวันที่ 23–26 กรกฎาคม ที่ สนามฟุตบอลโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ่ (VERSO International School) ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลมาตรฐานขนาดฟีฟ่า จำนวน 2 สนาม
โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ในประเทศอาเซียน และญี่ปุ่น ได้พัฒนาฝีเท้า เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในระดับนานาชาติ พร้อมพัฒนาทักษะ ความสามารถ และศักยภาพผ่านการลงสนามกับคู่แข่งจากต่างประเทศ พร้อมก้าวสู่เวทีฟุตบอลระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังมุ่งสร้างโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพได้ก้าวสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
ควบคู่กับการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศ และปลูกฝังแนวคิดการเป็นนักกีฬาที่มีวิสัยทัศน์ในระดับสากล และเชื่อว่าเวทีแห่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการแข่งขัน กล้าท้าทายขีดความสามารถของตนเอง เติบโตทั้งในฐานะนักกีฬาและบุคคลคุณภาพ พร้อมก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งในรุ่นต่อไป โดยมีนักฟุตบอลเยาวชนจาก 3 ประเทศ ทั้งหมด 16 ทีมชั้นนำของประเทศไทย ญี่ปุ่น และมาเลเซีย ร่วมประชันฝีเท้า
สำหรับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2557 โดยการขับเคลื่อนและมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ คุณมาซาโอะ คิบะ อดีตนักฟุตบอลอาชีพเจลีก และทูตเจลีกประจำภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน ที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลเยาวชนไทย กระทั่งได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ Football Association of Thailand (FAT) และ เจแปน ดรีม ฟุตบอล แอสโซซิเอชัน Japan Dream Football Association (JDFA) ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 ซึ่งมีผู้จัดคือ U-14 ASEAN Dream Football Tournament Organizing Committee และมี บริษัท โมริชิตะ ยินตัน จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) เป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน
การแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม จาก 3 ประเทศ แบ่งเป็น 11 ทีมตัวแทนจากประเทศไทยประกอบด้วย 4 ทีมจากสถาบันการศึกษา ได้แก่Assumption United (อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด),Assumption College Sriracha (โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา),Debsirin School ( โรงเรียนเทพศิรินทร์),Bangkok Christian College ( โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย)
ส่วนอีก 7 ทีม เป็นตัวแทนจากสโมสรฟุตบอลชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ Port FC (การท่าเรือ เอฟซี),Thakham Chonburi FC ( ท่าข้าม ชลบุรี เอฟซี),Muangthong United (เมืองทอง ยูไนเต็ด),Chiangrai United (เชียงราย ยูไนเต็ด),Rajnavy FC ( ราชนาวี เอฟซี),Prime FC ( ไพรม์ เอฟซี) ,Ratchaburi FC ( ราชบุรี เอฟซี)
ประเทศญี่ปุ่น 4 ทีม ประกอบด้วย Albirex Niigata (อัลบิเร็กซ์ นีงาตะ), Kamatamare Sanuki (คามาทามเระ ซานูกิ),Shiga Select( ชิงะ ซีเล็ค )และ Ehime FC (เอฮิเมะ เอฟซี) และ 1ทีมจากประเทศมาเลเซีย คือ Johor Darul Ta’zim FC (สโมสรฟุตบอลยะโฮร์ ดารุล ต๊ะซิม )
รูปแบบการแข่งขันในรอบแรก จะแบ่งทั้ง 16 ทีมออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดภายในกลุ่ม โดยทีมที่ได้อันดับ 1 และอันดับ 2 ของแต่ละกลุ่ม จะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ก่อนแข่งขันต่อในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ เพื่อเฟ้นหาทีมแชมป์ประจำปี 2569 ส่วนอันดับ
3 และ 4 ของแต่ละกลุ่มก็จะมีการแข่งขันจัดอันดับ (Placement Match) เพื่อจัดอันดับสุดท้ายของทั้ง 16 ทีม ภายใต้กติกาการแข่งขันที่กำหนดโดยฝ่ายจัดการแข่งขัน และอ้างอิงกติกาของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ติดตามข้อมูลการแข่งขันได้ทางอินสตาแกรมและเฟซบุ๊ก U-14 ADFT
สำหรับการแข่งขันรายการนี้จะมีหนึ่งในรางวัลที่สำคัญคือ ASEAN Dream Player Award ซึ่งจะคัดเลือกนักกีฬาดีเด่นจำนวน 2 คน ให้ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมมอบโอกาสให้เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมฟุตบอลระยะสั้น
ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการฝึกซ้อมร่วมกับทีมเยาวชนในสังกัดสโมสร J.League Academy
โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.00–14.10 น. ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ่ จะพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขัน ตามลำดับ ซึ่งปีที่แล้วทีมที่คว้าแชมป์คือ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด