ส.รักบี้เปิดสำนักงานสมาคม ได้ รร.นานาชาติวีคอมแอบบี้เป็นรังเหย้าทีมชาติ เอเชียนเกมส์ 1 ทองแดง

ฤกษ์งามยามดีเปิดที่ทำการสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แห่งใหม่ พร้อมเปิดตัวรังเหย้าทีมชาติไทยของโรงเรียนนานาชาติวีคอม แอมบี้ (Wycombe Abbey International School Bangkok) ตามด้วยชุดแข่งฤดูกาล 2026 วางเป้าเอเชียนเกมส์ทีมหญิงไทยเก็บตัวร่วมกับ “แบล็กส์เฟิร์น” ทีมชาตินิวซีแลนด์ ย้ำสาวไทยต้องมี 1 เหรียญ และ ทีมชายไปเก็บตัวญี่ปุ่นต้องติดท็อป 5 เอเชีย
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และ พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่อาคาร The eco HUB office ซอยศรีสมาน 4/1 ถนนศรีสมาน จ.นนทบุรี โดยมี พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมร่วมได้พาเดินชมสำนักงานสมาคมรักบี้
นอกจากนี้ พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ ยังได้แถลงนโนบายทีมชาติไทยของสมาคมรักบี้ประจำปี 2569 โดยเน้นเรื่องการเตรียมทีมเอเชียนเกมส์ 2026 โดยได้กล่าวว่า สมาคมได้ทำแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬารักบี้ 7 คนทีมชายที่ประเทศญี่ปุ่น และทีมหญิงที่ประเทศนิวซีแลนด์ โดยได้มีการติดต่อกับทีม "แบล็คส์เฟิร์น" นิวซีแลนด์ทีมหญิงให้เป็นคู่ซ้อมของทีมสาวไทย ซึ่งเป้าหมายในเอเชียนเกมส์นั้นทีมชายจะต้องอยู่ในท็อป 5 เอเชีย ส่วนทีมหญิงขอประกาศตรงนี้เลยว่าจะต้องมี 1 เหรียญ จะเป็น ทอง เงิน หรือ ทองแดง ก็ได้ ส่วนคู่แข่งของทีมหญิงไทยก็มีคาซัคสถาน , ฮ่องกง ที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้ เพื่อการได้เหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อย
ส่วนรักบี้ 15 คน สมาคมก็ไม่ทอดทิ้ง เพราะเราได้เป็นเจ้าภาพรักบี้ 15 คนชิงแชมป์อาเซียน "ยูเนี่ยนคัพ" ซึ่งถือว่าเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดของรักบี้ 15 คนในระดับเอเชีย ส่งทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขัน และในระดับกีฬามหาวิทยาลัย ที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาว่าจะไม่บรรจุกีฬารักบี้ ทางสมาคมก็รับทราบถึงปัญหาและจะช่วยเหลือด้านงบประมาณบางส่วนแก่เจ้าภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะการแข่งขันรักบี้ในระดับมหาวิทยาลัยคือเวทีสำคัญต่อทีมชาติไทย
ในเรื่องการเซ็นสัญญากับผู้สนับสนุนของสมาคม พ.ต.ท.กุลธน ได้เซ็นสัญญากับ นายแพทย์อาณัติ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซเปี้ยนซ์ ที่สนับสนุนรถพยาบาลพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อดูแลความปลอดภัยในการแข่งขันและการฝึกซ้อม และ บริษัท แอสการ์ด อินฟินิท จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ฮีเลียส “Helios” สนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กีฬา วงเงิน 1,250,000 บาทต่อปี พร้อมเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ที่จะใช้ในปี 2569
สำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำรักบี้อาเซียนและเอเชีย โดยมี พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ ประธานสหพันธ์กีฬารักบี้แห่งอาเซียน พร้อมด้วยตัวแทนชาติสมาชิก ประกอบด้วย ไทย, ลาว, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, บรูไน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ฮ่องกง, ไต้หวัน และ กวม ได้ร่วมประชุมแผนงานการดำเนินการ และยังได้ต้อนรับประเทศเวียดนาม กับ กัมพูชา เข้าร่วมสหพันธ์ และทางประเทศมาเลเซียเจ้าภาพซีเกมส์ 2027 ยังยืนยันว่ายังไม่มีการบรรจุรักบี้ 15 คนในซีเกมส์ ตอนนี้มีแต่รักบี้ 7 คนเท่านั้น
แต่ไฮไลท์สำคัญที่นอกจากการเปิดตัวสำนักงานสมาคมรักบี้โดย พ.ต.ท.กุลธน ยังได้ประกาศว่าในปีนี้ทีมชาติไทยจะได้สนามเหย้าแห่งใหม่ คือ โรงเรียนนานาชาติวีคอม แอมบี้ (Wycombe Abbey International School Bangkok) ถนน สุวรรณภูมิ 3 ตำบลบางโฉลง จ.สมุทรปราการ จะเป็นพาร์ทเนอร์เอื้อเฟื้อสนามของโรงเรียนให้เป็นสนามแข่งขันรักบี้ของทีมชาติไทย