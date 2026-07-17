แฟนลูกหนังถกสนั่น ยกเลิกเกมชิงอันดับ 3 บอลโลก มองไร้ความหมายสำหรับผู้แพ้

แม้ฟุตบอลโลก 2026 จะเหลืออีกเพียง 2 นัด แต่เกมชิงอันดับ 3 ระหว่าง อังกฤษ กับ ฝรั่งเศส กลับถูกตั้งคำถามอย่างหนักจากทั้งแฟนบอลและสื่อต่างประเทศว่าควรมีต่อไปหรือไม่ ?
หลายเสียงมองว่า นี่คือเกมที่ ไม่มีใครอยากจะลงเล่นนักเพราะทั้งสองทีมเพิ่งอกหักจากรอบรองชนะเลิศ และความฝันในการเป็นแชมป์โลกต่างพังทลายลงแล้ว ทำให้แมตช์นี้ถูกมองว่าเป็นเพียงเกมปลอบใจของผู้แพ้ มากกว่าจะเป็นเกมที่มีเกียรติ
ยิ่งไปกว่านั้น โธมัส ทูเคิล กุนซือทีมชาติอังกฤษ ยังยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่า “นักเตะทุกคนมาที่นี่เพื่อคว้าแชมป์โลก ไม่ใช่อันดับ 3” ยิ่งทำให้ประเด็นนี้ร้อนแรงกว่าเดิม
แต่ในอีกมุมหนึ่ง ฝ่ายที่เห็นด้วยต่างยืนยันว่า เกมนี้ยังมีคุณค่า เพราะมีทั้ง เงินรางวัลที่สูงกว่า, คะแนนฟีฟ่า, อันดับโลก, รวมถึงการลุ้นรางวัลส่วนบุคคลอย่าง ดาวซัลโว และยังเป็นการปิดฉากฟุตบอลโลกด้วยชัยชนะ แทนที่จะกลับบ้านพร้อมความพ่ายแพ้สองนัดติด
ขอบคุณภาพ : FIFA