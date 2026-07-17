แฟนอาร์เจนฯฉลองเกินขอบเขต ถ่มน้ำลาย-เหยียบธงชาติอังกฤษ

แม้อาร์เจนตินาจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026 หลังเฉือนเอาชนะอังกฤษ 2-1 แต่บรรยากาศหลังเกมกลับมีอีกหนึ่งประเด็นร้อน เมื่อโลกออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปแฟนบอลอาร์เจนตินากลุ่มหนึ่ง นำธงชาติอังกฤษมาวางบนพื้น ก่อนทั้งถ่มน้ำลายและกระโดดเหยียบ พร้อมบันทึกภาพเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดีย
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลต่างชาติอย่างกว้างขวาง โดยหลายคนมองว่าเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมและขาดความเคารพต่อคู่แข่ง แม้จะเข้าใจถึงความเป็นอริระหว่างสองชาติทั้งในแง่ฟุตบอลและประวัติศาสตร์ แต่ก็เห็นว่าการดูหมิ่นสัญลักษณ์ของชาติไม่ควรเกิดขึ้นในวงการกีฬา
คลิปดังกล่าวยังถูกแชร์ต่อบนหลายแพลตฟอร์ม พร้อมคอมเมนต์จำนวนมากที่ตำหนิพฤติกรรมของแฟนบอลกลุ่มนี้ จนกลายเป็นอีกหนึ่งดราม่าที่ถูกพูดถึงไม่แพ้เกมการแข่งขันในสนาม