"เดอปอล" เซลฟี่คู่ลูกพี่ "เมสซี่" ก่อนโพสต์แจกยิ้มทักทายแฟนยามเช้า หลังเกมพลิกนรกดับอังกฤษเข้าชิงบอลโลก

บรรยากาศในแคมป์ทีมชาติอาร์เจนตินาชั่วโมงนี้บอกได้คำเดียวว่าสุขล้นทะลัก หลังทัพฟ้าขาวโชว์ทีมสปิริตและสวมหัวใจสิงห์พลิกนรกแซงชนะ อังกฤษ 2-1 ในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศ คว้าตั๋วใบสำคัญผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อไปป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
ล่าสุดในเช้าวันต่อมา โรดริโก้ เดอ ปอล มิดฟิลด์พันธุ์ดุผู้ได้รับฉายาว่า "บอดี้การ์ดส่วนตัวของเมสซี่" ก็ไม่รอช้าที่จะตอกย้ำสถานะความสนิทขั้นสุด ด้วยการลงรูปคู่กับ ลีโอเนล เมสซี่ ลูกพี่ใหญ่และเพื่อนร่วมทีมชาติ ก่อนใส่ข้อความอรุณสวัสดิยามเช้าทักทายแฟนๆ พร้อมรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุข เฉลิมฉลองชัยชนะ เกมสำคัญเมื่อคืนที่ผ่านมา
มิตรภาพของคู่นี้ขึ้นชื่ออยู่ว่าเกินกว่าคำว่าเพื่อนร่วมทีม เพราะ เดอ ปอล คือคนที่พร้อมวิ่งถวายชีวิต แย่งบอล และปกป้อง ”ลูกพี่เมสซี่“ ทุกวินาทีในสนาม เพื่อให้กัปตันทีมวัย 39 ปีได้รังสรรค์เวทมนตร์ฟุตบอลได้อย่างเต็มที่ และการเข้าชิงครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่ทั้งคู่กำลังจะได้ลุ้นแชมป์โลกด้วยกันอีกสมัย
สำหรับสถานีต่อไปของ อาร์เจนตินา คือการลงสนามดวลเดือดกับ ทีมชาติสเปน ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026 คืนวันอาทิตย์ ที่ 19 ก.ค.นี้ เวลา 02.00 น. หรือตรงกับเช้าตรู่วันจันทร์ ที่ 20 ก.ค.นี้ ตามเวลาไทย