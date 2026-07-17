"พิชิตศึก" สารภาพลัมมวย รับเซียนรายหนึ่งให้ค่าจ้าง 2 แสน "เสี่ยโบ๊ท" ไม่ปล่อยผ่านลุยแจ้งความ

พิชิตศึก โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง ที่ขึ้นเวทีพบกับ เพลิงพยัคฆ์ ค่ายพยัคฆ์ภูหลวง ในศึกมวยไทย เพชรยินดี เมื่อ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่เวทีมวยราชดำเนิน ถูกกรรมการบนเวทีสั่งยุติการชกและไล่ลงจากเวทีในยกที่ 4 เนื่องจากชกไม่สมศักดิ์ศรี
หลังถูกไล่ลงจากเวที “เสี่ยโบ๊ท” ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ โปรโมเตอร์เพชรยินดี ได้เข้าไปพูดคุยกับนักชกรายดังกล่าว ซึ่ง “พิชิตศึก” ยอมรับสารภาพตรงๆว่าได้รับการจ้างวานจากเซียนมวยชื่อ “แหวง” ให้ล้มมวยแมตช์นี้ โดยให้ค่าจ้าง 200,000 บาท ซึ่งเบื้องต้นตนเองรับเงินมาแล้ว 30,000 - 40,000 บาท
“เสี่ยโบ๊ท” กล่าวอีกว่า “นักมวยต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรี มวยไทยยิ่งแย่อยู่แล้วทำให้แย่ไปใหญ่ซึ่งไม่รู้อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำฝากตำรวจ สน.นางเลิ้ง ช่วยทำคดีนี้ให้เป็นตัวอย่างเอาคนทำลายวงการมวย ทำผิดมาติดคุกให้ได้”