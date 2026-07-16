สิงห์ คลาสสิกฯ รอบแรกไม่จบ “ชโยดม” นำบนคลับเฮาส์

ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ ประเดิม 6 อันเดอร์พาร์ 65 ขึ้นนำบนคลับเฮาส์ในรอบแรกของการแข่งขันออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ รายการ “สิงห์ คลาสสิก 2026” ที่สนาม รอยัล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พาร์ 71 จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะที่ยังมีนักกอล์ฟบางส่วนยังเล่นไม่จบเนื่องจากท้องฟ้ามืด
ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์จัดศึก “สิงห์ คลาสสิก 2026” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคมนี้ โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 450,000 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก ปรากฎว่าการแข่งขันรอบแรกมีฝนตก ทำให้ต้องหยุดชั่วคราวถึง 2 ครั้ง ก่อนจะยุติการแข่งขันเนื่องจากท้องฟ้ามืด โดย โปรเอด้า-นพรัฐ พานิชผล เหลือการเล่นอีก 3 หลุม ทำ 7 อันเดอร์พาร์ จาก 1 อีเกิล 5 เบอร์ดี้ และเป็นหนึ่งในนักกอล์ฟ 60 คนที่ต้องมาเล่นต่อในเช้าวันรุ่งขึ้น
ขณะที่โปรปูน-ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ วัย 27 ปี จากจังหวัดแพร่ ซึ่งกำลังลุ้นแชมป์แรกในออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ประเดิมเยี่ยมหวด 6 อันเดอร์พาร์ 65 ขึ้นนำบนคลับเฮาส์ ส่วน รัชชากร เพชรจอม รองแชมป์เมื่อปีที่แล้ว และ ฉ่างไท้ สุดโสม หวดเข้ามาคนละ 5 อันเดอร์พาร์ 66 โดยมี ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ, ธนัตถ์ บุตรแวว, กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ และ ศุภภณ อมรชัยชาญ นักกอล์ฟสมัครเล่นที่คว้าแชมป์จากรอบคัดเลือก ตามมาที่สกอร์ 4 อันเดอร์พาร์ 67 ด้าน เอกปริษฐ์ หวู่ แชมป์รายการ ควีนส์คัพ ไทยแลนด์ แชมเปียนชิพ 2026 เมื่อสองสัปดาห์ก่อน จบรอบแรกที่อีเวนพาร์71
ทั้งนี้นักกอล์ฟที่แข่งขันรอบแรกไม่จบจะต้องมาเล่นต่อในเช้าวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม เริ่มเวลา 06.30 น.