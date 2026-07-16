เชลซีลบโพสต์ “เอ็นโซ่” หลังทัวร์แฟนบอลผู้ดีรุมวิจารณ์

เชลซีต้องรีบลบโพสต์บนโซเชียลมีเดียของสโมสร หลังถูกแฟนบอลอังกฤษวิจารณ์อย่างหนัก จากการโพสต์แสดงความยินดีกับ เอ็นโซ เฟอร์นันเดซ มิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินา ที่ยิงประตูตีเสมอ ก่อนพาทัพฟ้า-ขาวพลิกแซงเอาชนะอังกฤษ 2-1 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026
เดิมทีบัญชีทางการของสโมสรโพสต์ภาพ “เอ็นโซ่” กำลังฉลองประตูด้วยท่าป้องหู พร้อมระบุเพียงชื่อของนักเตะ แต่ด้วยความที่เชลซีเป็นสโมสรจากกรุงลอนดอน ทำให้แฟนบอลจำนวนมากมองว่าโพสต์ดังกล่าวไม่เหมาะสม เพราะเพิ่งเกิดขึ้นหลังทีมชาติอังกฤษพ่ายแพ้ หลายคอมเมนต์ตั้งคำถามว่าเหตุใดสโมสรอังกฤษจึงเลือกยกย่องนักเตะที่เพิ่งยิงประตูใส่ทีมชาติของตัวเอง
ท่ามกลางกระแสวิจารณ์ที่ถาโถม เชลซีตัดสินใจลบโพสต์ดังกล่าวออกในเวลาไม่นาน ขณะที่หลายสโมสรในพรีเมียร์ลีก เลือกสื่อสารอย่างระมัดระวังกว่า โดย แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โพสต์แสดงความยินดีกับ ลิซานโดร มาร์ติเนซ และทีมชาติอาร์เจนตินา พร้อมกล่าวให้กำลังใจนักเตะทีมชาติอังกฤษของสโมสร ส่วน ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เลือกโพสต์เพียงแสดงความยินดีกับ คริสเตียน โรเมโร และ มาร์กอส เซเนซี ที่พาทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยหลีกเลี่ยงภาพหรือข้อความที่อาจกระทบความรู้สึกของแฟนบอลอังกฤษ