ชาวเน็ตจับตาฟีฟ่าฟันอาร์เจนตินาผิดกฎหรือไม่ หลังนักเตะชูป้ายข้อพิพาทดินแดนฉลองเข้าชิงบอลโลก

กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนแรง หลังเกมฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศ ที่อาร์เจนตินาเอาชนะอังกฤษ 2-1 เมื่อมีภาพนักเตะอาร์เจนตินาบางคน ร่วมกันชูป้ายข้อความ “Las Malvinas son Argentinas” หรือ “หมู่เกาะมัลวินาสเป็นของอาร์เจนตินา” ระหว่างการฉลองชัยในสนาม
ข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์เหนือ หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ ซึ่งชาวอาร์เจนตินาเรียกว่า “Las Malvinas” และถือเป็นประเด็นอ่อนไหวทางการเมืองระหว่างอาร์เจนตินาและสหราชอาณาจักรมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะเมื่อคู่แข่งในเกมนี้คือทีมชาติอังกฤษ ทำให้ภาพดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์
หลายฝ่ายมองว่าการแสดงข้อความดังกล่าวอาจเข้าข่ายละเมิดกฎของฟีฟ่า ที่ห้ามใช้การแข่งขันฟุตบอลเป็นพื้นที่สื่อสารข้อความทางการเมือง หากฟีฟ่าเห็นว่าเป็นการแสดงออกเชิงการเมือง อาจมีการสอบสวนหรือพิจารณามาตรการทางวินัยในภายหลัง อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ฟีฟ่ายังไม่ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยชาวเน็ตจำนวนมากกำลังจับตาว่าจะมีมาตรการหรือบทลงโทษใดกับอาร์เจนตินาหรือไม่
ประเด็นนี้กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในสื่อและโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะในอังกฤษและอาร์เจนตินา เนื่องจากเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงทั้งประวัติศาสตร์ การเมือง และฟุตบอล จนกลายเป็นอีกหนึ่งดราม่าที่ถูกจับตาหลังเกมรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026