รมว.กีฬารับเสด็จ “เจ้าหญิงแอนน์” เปิดงานฟุตบอลเพื่อเด็กไทยที่คลองเตย “เฮสกี้ย์” ตำนานหงส์ร่วมพบปะเยาวชน

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2569 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมรับเสด็จ เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารีแห่งราชอาณาจักร ผู้อุปถัมภ์ของ Save the Children ในสหราชอาณาจักร ได้เสด็จเยี่ยมเด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลในประเทศไทย เนื่องในโอกาสเสด็จเยือนโครงการของ Save the Children พร้อมด้วยพระสวามี เซอร์ทิม ลอว์เรนซ์ โดยมี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพ และ มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ นำคณะนักฟุตบอลทีมชาติไทย ร่วมรับเสด็จ
การเสด็จครั้งนี้มีขึ้น ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยพระองค์ได้ทรงเยี่ยมชมห้องเรียน พบปะพูดคุย และมีพระราชปฏิสันถารกับเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด ก่อนเสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมฟุตบอลเพื่อพัฒนาเยาวชน ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและรอยยิ้ม
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นจากความร่วมมือของ Save the Children, สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ Liverpool FC Foundation เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาเยาวชน และใช้กีฬาฟุตบอลเป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทย
หนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือการปรากฏตัวของ เอมิล เฮสกี้ย์ อดีตกองหน้าระดับตำนานของสโมสรลิเวอร์พูล ที่ลงสนามร่วมเล่นฟุตบอลและถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆ อย่างใกล้ชิด สร้างความตื่นเต้นและความประทับใจให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก