กระหึ่ม! "เนย-เป้"คว้าทองแดง ว่ายข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง ศึกโอเพ่นวอเตอร์ที่อู่ฮั่น

2 นักว่ายน้ำปอดเหล็กไทย"เงือกเนย" กมนชนก ควง "ฉลามเป้"รัฐวิทย์ ทำผลงานกระหึ่ม คว้าเหรียญทองแดง ศึกโอเพ่นวอเตอร์ระยะ 1,800 เมตร ที่เมืองอู่ฮั่น ในทศกาลว่ายน้ำข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงประจำปีได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นรองแค่เจ้าภาพ
การแข่งขันโอเพ่นวอเตอร์ระยะ 1,800 เมตร ที่เมืองอู่ฮั่น (Wuhan 7·16 River Crossing Festival) ปี 2026 เป็นงานว่ายน้ำทางไกลสุดยิ่งใหญ่ประจำปีในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน จัดขึ้นทุกวันที่ 16 กรกฎาคม เพื่อเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์การว่ายน้ำข้ามแม่น้ำที่ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลว่ายน้ำข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงประจำปี
ในครั้งนี้ มี 2 นักว่ายน้ำปอดเหล็กไทย "เงือกเนย" กมนชนก ขวัญเมือง และ"ฉลามเป้"รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ ดีกรีแชมป์โอเพ่นวอเตอร์ซีเกมส์ 2025ของไทย ลงชิงชัยด้วย
ผลปรากฎว่า 2 นักว่ายน้ำไทยทำผลงานยอดเยี่ยม คว้าเหรียญทองแดง มาฝากคนไทย โดย "เงือกเนย" กมนชนก ขวัญเมือง เข้าเส้นชัย ด้วยเวลา 13.27.50 นาที ส่วน อับดับ 1 และ2 เป็นนักว่ายน้ำเจ้าถิ่นจากจีน
ขณะที่ "ฉลามเป้"รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ ทำผลงานไม่น้อยหน้ากัน เข้าเส้นชัยในอันดับ 3 ด้วยเวลา 11.49.94 นาที คว้าเหรียญทองแดงมาครองเช่นกัน
น้องเนย เผยว่า ก่อนลงแข่ง โค้ชสั่งต้องทำถึงแม้นในใจจะกลัวก็ตาม คิดเสียว่าทำเพื่อประเทศไทย คนอื่นก็ว่ายไม่ใช่ว่ายคนเดียว ว่ายแป๊บเดียวก็เสด ในที่สุดเข้าเส้นชัยในอันดับที่ 3