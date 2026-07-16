”มาดามแป้ง“ นายก ส.บอล นำนักเตะทีมชาติไทย ร่วมรับเสด็จ เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักร

วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมรับเสด็จ ตามคำเชิญของ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่ เจ้าหญิงแอนน์ พระวรราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักร พร้อมด้วย เซอร์ทิม ลอว์เรนซ์ พระสวามี เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2569 โดยล่าสุดได้ทรงเยี่ยมชมห้องเรียนและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา
กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย มูลนิธิ Save the Children , สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ร่วมกับ Liverpool FC Foundation โดยมี Emile Hesky อดีตนักฟุตบอลระดับตำนานของสโมสรลิเวอร์พูล ร่วมลงสนามเล่น และ สอนฟุตบอลให้กับเด็ก ๆ อย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ที่ส่ง ชนาธิป สรงกระสินธ์, พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี และ ธนีกานต์ แดงดา นักฟุตบอลทีมชาติไทย ร่วมกิจกรรม และ สร้างแรงบันดาลใจ ครั้งนี้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบุคคลสำคัญทั้ง นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ นายมาร์ก กูดดิง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ร่วมให้การรับเสด็จในครั้งนี้อีกด้วย
สำหรับเจ้าหญิงแอนน์ เป็นหนึ่งในสมาชิกพระราชวงศ์อังกฤษ ที่ทำงานด้านการกุศล มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานที่สุด โดยมีความผูกพันกับ Save the Children UK มากว่า 55 ปี หลังเคยดำรงตำแหน่งประธานองค์กร ตั้งแต่ปี 1970 และ ในปี 2017 ทรงรับตำแหน่ง Patron (อุปถัมภ์) ต่อจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ก่อนเข้ามาดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 1979 (พ.ศ.2522) โดยจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ มุ่งเน้นการส่งเสริมสิทธิเด็ก การศึกษา การปกป้องคุ้มครองเด็กจากอันตราย ความเสมอภาค และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เด็กและเยาวชนที่เปราะบางและได้รับผลกระทบจากความไม่เท่าเทียมในหลายพื้นที่ของประเทศ