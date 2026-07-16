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”มาดามแป้ง“ นายก ส.บอล นำนักเตะทีมชาติไทย ร่วมรับเสด็จ เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมรับเสด็จ ตามคำเชิญของ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่ เจ้าหญิงแอนน์ พระวรราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักร พร้อมด้วย เซอร์ทิม ลอว์เรนซ์ พระสวามี เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2569 โดยล่าสุดได้ทรงเยี่ยมชมห้องเรียนและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย มูลนิธิ Save the Children , สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ร่วมกับ Liverpool FC Foundation โดยมี Emile Hesky อดีตนักฟุตบอลระดับตำนานของสโมสรลิเวอร์พูล ร่วมลงสนามเล่น และ สอนฟุตบอลให้กับเด็ก ๆ อย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ที่ส่ง ชนาธิป สรงกระสินธ์, พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี และ ธนีกานต์ แดงดา นักฟุตบอลทีมชาติไทย ร่วมกิจกรรม และ สร้างแรงบันดาลใจ ครั้งนี้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบุคคลสำคัญทั้ง นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ นายมาร์ก กูดดิง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ร่วมให้การรับเสด็จในครั้งนี้อีกด้วย

สำหรับเจ้าหญิงแอนน์ เป็นหนึ่งในสมาชิกพระราชวงศ์อังกฤษ ที่ทำงานด้านการกุศล มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานที่สุด โดยมีความผูกพันกับ Save the Children UK มากว่า 55 ปี หลังเคยดำรงตำแหน่งประธานองค์กร ตั้งแต่ปี 1970 และ ในปี 2017 ทรงรับตำแหน่ง Patron (อุปถัมภ์) ต่อจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ก่อนเข้ามาดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 1979 (พ.ศ.2522) โดยจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ มุ่งเน้นการส่งเสริมสิทธิเด็ก การศึกษา การปกป้องคุ้มครองเด็กจากอันตราย ความเสมอภาค และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เด็กและเยาวชนที่เปราะบางและได้รับผลกระทบจากความไม่เท่าเทียมในหลายพื้นที่ของประเทศ










”มาดามแป้ง“ นายก ส.บอล นำนักเตะทีมชาติไทย ร่วมรับเสด็จ เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักร
”มาดามแป้ง“ นายก ส.บอล นำนักเตะทีมชาติไทย ร่วมรับเสด็จ เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักร
”มาดามแป้ง“ นายก ส.บอล นำนักเตะทีมชาติไทย ร่วมรับเสด็จ เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักร
”มาดามแป้ง“ นายก ส.บอล นำนักเตะทีมชาติไทย ร่วมรับเสด็จ เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักร
”มาดามแป้ง“ นายก ส.บอล นำนักเตะทีมชาติไทย ร่วมรับเสด็จ เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักร
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