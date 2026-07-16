"โรม-วชิรวิทย์” ผงาดแชมป์ ศึก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ไทยแลนด์ ทาเลนต์ คัพ 2026 สนาม 2 ประเทศมาเลเซีย

อิเดมิตสึ ฮอนด้า ไทยแลนด์ ทาเลนต์ คัพ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมให้กับนักบิดดาวรุ่งไทยก่อนที่จะพัฒนาขึ้นสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป โดยล่าสุดการแข่งขันดำเนินมาถึงสนามที่ 2 ณ เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2026 ที่ผ่านมา
สำหรับในฤดูกาล 2026 นักบิดดาวรุ่งไทยทั้ง 9 คนจะได้ลงสนามวัดฝีมือกับนักบิดดาวรุ่งโซนเอเชีย-แปซิฟิกจากประเทศอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, ออสเตรเลีย และนักบิดญี่ปุ่นจาก Suzuka Honda Racing School ซึ่งมาในฐานะ Exchange Riders ตามโครงการแลกเปลี่ยนร่วมกับไทยฮอนด้า อีกทั้งตลอดสุดสัปดาห์จะมีโค้ชมากประสบการณ์อย่าง Makoto Tamada อดีตนักแข่ง “โมโตจีพี” และ Yuki Takahashi อดีตนักบิด “เวิลด์กรังด์ปรีซ์” มาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นักบิดไทยได้พัฒนาฝีมืออย่างเต็มที่
ด้านการแข่งขันนั้นเรซแรกดำเนินไปท่ามกลางสายฝนและสภาพแทร็กเปียกชื้น เป็นการสร้างทักษะที่ดีให้กับนักบิดรุ่นเยาว์ได้เรียนรู้และแก้ไขอุปสรรคจากสถานการณ์จริง โดย “เขียน” เสือเขียน มีเดช บิดรถ Honda NSF250R หมายเลข 12 สร้างผลงานเป็นนักบิดไทยเพียงคนเดียวที่คว้าโพเดียมได้สำเร็จหลังจากออกสตาร์ทในกริดลำดับที่ 6 ก่อนยกระดับความเร็วเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 3
จากนั้นในเรซที่สอง ท่ามกลางเกมการแข่งขันดำเนินไปอย่างเข้มข้นนักบิดทุกคนต่างพยายามแสดงทักษะออกมาอย่างสุดพลังโดย "โรม" วชิรวิทย์ ไม้ดัดพันธุ์ หมายเลข 17 คือนักบิดที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นแซงขยับจากการออกสตาร์ตเป็นอันดับที่ 13 สู่จุดสูงสุดบนโพเดียมได้อย่างแข็งแกร่ง
รายการอิเดมิตสึ ฮอนด้า ไทยแลนด์ ทาเลนต์ คัพ 2026 สนามที่ 3 จะมีการแข่งขันที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคมนี้
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์: https://facebook.com/HondaRacingTeamTH